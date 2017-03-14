研究称男孩爱玩洋娃娃 长大后更可能是同性恋者
核心提示：英国剑桥大学的一项针对近4500名儿童（其中包括2248个女童和2169个男童）历时15年的大规模研究发现，儿童时代是否更容易被异性游戏吸引，可以预测进入青少年以后的性取向。
西媒称，许多研究都曾指出，同性恋人群在儿童时代往往会对另一个性别专属的玩具、游戏产生浓厚的兴趣。不过这个领域的专家认为，这些研究往往具有局限性。
据西班牙《阿贝赛报》3月12日报道称，英国剑桥大学的一项针对近4500名儿童（其中包括2248个女童和2169个男童）历时15年的大规模研究发现，儿童时代是否更容易被异性游戏吸引，可以预测进入青少年以后的性取向。
报道称，研究显示，比起和同性伙伴一起玩小汽车的男孩子，喜欢和女孩子一起玩洋娃娃的男孩子在青少年时期更容易成为同性恋。此项研究成果已经发表在美国《发展心理学》月刊上。
该研究的第一作者、剑桥大学心理学家梅利莎·海因斯对英国“埃文亲子纵向研究”数据库中有关儿童行为的大量数据展开研究。这些数据来自于父母记录下的有关孩子儿童时代行为的信息。
研究人员根据年龄在报告中将受调查儿童分为3个组别：2.5岁组、3.5岁组和4.75岁组。接着他们在父母提供的信息基础上，对这些孩子所玩游戏的“男性化”和“女性化”程度进行分析，并为这些孩子打出从0至100不等的分数。分数越高，男性化程度越高；分数越低，女性化程度越高。
报道称，海因斯还根据信息，将与性别相符的游戏和与性别不符的游戏区分开来。例如，男孩子玩小汽车、打斗、和其他男孩子一起玩，女孩子玩洋娃娃、过家家、和其他女孩子一起玩，都属于与性别相符的游戏。最后，研究人员将这些信息与父母提供的孩子到了15岁以后的性取向结合起来展开分析。
海因斯最终发现，在3.5岁组中，玩与性别相符游戏的儿童到了青少年时期成为异性恋的比例更高。反之，那些玩与性别不符游戏的儿童到了青少年时期更容易成为同性恋。
在4.75岁组中，青少年时期成为同性恋的女孩子在儿童时代更喜欢玩男性化的游戏。她们的平均分数比一般水平高10分，也就是说男性化程度更高。
报道称，这些结论并不能说明游戏与性取向之间有必然联系。然而，研究人员认为，是某些因素将儿童时代的行为与青少年时期的性取向联系起来。有些因素很可能是非社会性的，因为同性恋往往背离了与性别有关的社会规律。
研究人员指出，这些研究结论有助于人们理解人类性取向的巨大多样性。（参考消息网）
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西媒称，许多研究都曾指出，同性恋人群在儿童时代往往会对另一个性别专属的玩具、游戏产生浓厚的兴趣。不过这个领域的专家认为，这些研究往往具有局限性。
据西班牙《阿贝赛报》3月12日报道称，英国剑桥大学的一项针对近4500名儿童（其中包括2248个女童和2169个男童）历时15年的大规模研究发现，儿童时代是否更容易被异性游戏吸引，可以预测进入青少年以后的性取向。
报道称，研究显示，比起和同性伙伴一起玩小汽车的男孩子，喜欢和女孩子一起玩洋娃娃的男孩子在青少年时期更容易成为同性恋。此项研究成果已经发表在美国《发展心理学》月刊上。
该研究的第一作者、剑桥大学心理学家梅利莎·海因斯对英国“埃文亲子纵向研究”数据库中有关儿童行为的大量数据展开研究。这些数据来自于父母记录下的有关孩子儿童时代行为的信息。
研究人员根据年龄在报告中将受调查儿童分为3个组别：2.5岁组、3.5岁组和4.75岁组。接着他们在父母提供的信息基础上，对这些孩子所玩游戏的“男性化”和“女性化”程度进行分析，并为这些孩子打出从0至100不等的分数。分数越高，男性化程度越高；分数越低，女性化程度越高。
报道称，海因斯还根据信息，将与性别相符的游戏和与性别不符的游戏区分开来。例如，男孩子玩小汽车、打斗、和其他男孩子一起玩，女孩子玩洋娃娃、过家家、和其他女孩子一起玩，都属于与性别相符的游戏。最后，研究人员将这些信息与父母提供的孩子到了15岁以后的性取向结合起来展开分析。
海因斯最终发现，在3.5岁组中，玩与性别相符游戏的儿童到了青少年时期成为异性恋的比例更高。反之，那些玩与性别不符游戏的儿童到了青少年时期更容易成为同性恋。
在4.75岁组中，青少年时期成为同性恋的女孩子在儿童时代更喜欢玩男性化的游戏。她们的平均分数比一般水平高10分，也就是说男性化程度更高。
报道称，这些结论并不能说明游戏与性取向之间有必然联系。然而，研究人员认为，是某些因素将儿童时代的行为与青少年时期的性取向联系起来。有些因素很可能是非社会性的，因为同性恋往往背离了与性别有关的社会规律。
研究人员指出，这些研究结论有助于人们理解人类性取向的巨大多样性。（参考消息网）
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