对抗F-35与F-22？美媒揭秘：歼-20有更重要使命
核心提示：歼-20外形比“猛禽”更大，它更有可能是为了打击支持空中行动的美军加油机、空中预警机和联合监视与目标攻击雷达系统（JSTARS）飞机而生。
美国“侦察勇士”网站3月11日刊发戴夫·马宗达的文章《中国的隐形战机可以与F-35匹敌吗？》称，中国的第五代隐形战机歼-20已经小批量进入空军服役。虽然这款新的战斗机在技术上已经具备操作性，但它在大批量服役前仍需克服一些技术障碍。
据中国媒体报道，歼-20与解放军的陆、海、空和火箭军力量一同参与了演习。然而，目前开始服役的歼-20仅是小批量的，因为中国还不具备量产这款飞机使用的WS-15发动机的能力。实际上，大多数西方分析人士认为，为歼-20提供动力的是俄制的AL-31FN发动机。但消息人士对《南华早报》说，事实并非如此。
一名接近解放军的中国消息人士对《南华早报》说：“（歼-20）还有一系列的技术问题需要解决，包括WS-15发动机的可靠性、（飞机的）控制系统、隐身涂层、机身材料和红外线传感器。”
这名消息人士说，虽然仍存在这样或那样的技术问题，但中国还是决定先部署歼-20，这是因为洛克希德-马丁公司的F-35给中国造成了威胁。今年晚些时候，还会有更多隐形战机加入解放军空军。这名消息人士说：“中国迫切需要展示自己的进步。”
虽然北京为了应对F-35，正在加快歼-20入役的步伐，但中国的这款战机，不太可能直接与美国的F-35或与它同出一门的F-22“猛禽”隐形战机对抗。歼-20外形比“猛禽”更大，它更有可能是为了打击支持空中行动的美军加油机、空中预警机和联合监视与目标攻击雷达系统（JSTARS）飞机而生。在广阔的太平洋上，燃料至关重要，摧毁一架加油机可以起到与击落一架敌军战斗机同样的效果。
中国正在开发使用冲压喷气式发动机的“霹雳”-15导弹，这款导弹的射程达120英里（约合193公里）。“霹雳”-15导弹引发美国空军高层的恐慌。空军作战司令部司令赫伯特·卡莱尔说，美国迫切需要对落后的AIM-120“阿姆拉姆”导弹进行升级换代。
卡莱尔2015年在战略与国际问题研究中心讲话时说：“我们如何反击它？我们接下来要怎么做才能应对这一威胁？”他随后在接受采访时说，反击中国的新导弹是美国空军的“重中之重”。
事实上，问题并不仅仅在于“霹雳”-15导弹的射程超过“阿姆拉姆”导弹，在歼-20装备了“霹雳”-15导弹后，中国可以攻击加油机和监视与侦察（ISR）飞机，而这些飞机对于太平洋上的空中行动至关重要。
虽然还没有关于歼-20的具体数据，但这款飞机可能具有高速、远程、隐形和有效载荷重的特点。更小的雷达散射截面、高超音速并携带“霹雳”-15导弹，可以让歼-20对美国空军在太平洋战区的加油机、监视与侦察飞机造成威胁。正如兰德公司在2008年报告中指出的，在一次模拟战中，中国生产的衍生版苏-27“侧卫”，可以利用远程空对空导弹，消灭美国的加油机、ISR飞机、海上巡逻机和指挥控制飞机。
空军作战司令部已经注意到这一问题，并正在开发取代F-22的、可以超远程作战的第六代战机。
空军作战司令部空中优势核心功能处负责人汤姆·科利托雷去年说：“我们正在对潜在敌人暗示的他们可能做些什么加以分析。接下来，我们显然必须提升自己的能力，确保我们仍然可以执行这些任务并取得我们希望的效果。”
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美国“侦察勇士”网站3月11日刊发戴夫·马宗达的文章《中国的隐形战机可以与F-35匹敌吗？》称，中国的第五代隐形战机歼-20已经小批量进入空军服役。虽然这款新的战斗机在技术上已经具备操作性，但它在大批量服役前仍需克服一些技术障碍。
据中国媒体报道，歼-20与解放军的陆、海、空和火箭军力量一同参与了演习。然而，目前开始服役的歼-20仅是小批量的，因为中国还不具备量产这款飞机使用的WS-15发动机的能力。实际上，大多数西方分析人士认为，为歼-20提供动力的是俄制的AL-31FN发动机。但消息人士对《南华早报》说，事实并非如此。
一名接近解放军的中国消息人士对《南华早报》说：“（歼-20）还有一系列的技术问题需要解决，包括WS-15发动机的可靠性、（飞机的）控制系统、隐身涂层、机身材料和红外线传感器。”
这名消息人士说，虽然仍存在这样或那样的技术问题，但中国还是决定先部署歼-20，这是因为洛克希德-马丁公司的F-35给中国造成了威胁。今年晚些时候，还会有更多隐形战机加入解放军空军。这名消息人士说：“中国迫切需要展示自己的进步。”
虽然北京为了应对F-35，正在加快歼-20入役的步伐，但中国的这款战机，不太可能直接与美国的F-35或与它同出一门的F-22“猛禽”隐形战机对抗。歼-20外形比“猛禽”更大，它更有可能是为了打击支持空中行动的美军加油机、空中预警机和联合监视与目标攻击雷达系统（JSTARS）飞机而生。在广阔的太平洋上，燃料至关重要，摧毁一架加油机可以起到与击落一架敌军战斗机同样的效果。
中国正在开发使用冲压喷气式发动机的“霹雳”-15导弹，这款导弹的射程达120英里（约合193公里）。“霹雳”-15导弹引发美国空军高层的恐慌。空军作战司令部司令赫伯特·卡莱尔说，美国迫切需要对落后的AIM-120“阿姆拉姆”导弹进行升级换代。
卡莱尔2015年在战略与国际问题研究中心讲话时说：“我们如何反击它？我们接下来要怎么做才能应对这一威胁？”他随后在接受采访时说，反击中国的新导弹是美国空军的“重中之重”。
事实上，问题并不仅仅在于“霹雳”-15导弹的射程超过“阿姆拉姆”导弹，在歼-20装备了“霹雳”-15导弹后，中国可以攻击加油机和监视与侦察（ISR）飞机，而这些飞机对于太平洋上的空中行动至关重要。
虽然还没有关于歼-20的具体数据，但这款飞机可能具有高速、远程、隐形和有效载荷重的特点。更小的雷达散射截面、高超音速并携带“霹雳”-15导弹，可以让歼-20对美国空军在太平洋战区的加油机、监视与侦察飞机造成威胁。正如兰德公司在2008年报告中指出的，在一次模拟战中，中国生产的衍生版苏-27“侧卫”，可以利用远程空对空导弹，消灭美国的加油机、ISR飞机、海上巡逻机和指挥控制飞机。
空军作战司令部已经注意到这一问题，并正在开发取代F-22的、可以超远程作战的第六代战机。
空军作战司令部空中优势核心功能处负责人汤姆·科利托雷去年说：“我们正在对潜在敌人暗示的他们可能做些什么加以分析。接下来，我们显然必须提升自己的能力，确保我们仍然可以执行这些任务并取得我们希望的效果。”
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