中国民法增新条款 抹黑英雄烈士或将违法
核心提示：代表们对民法总则草案作了126处修改，并建议增加一条规定：侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，应当承担民事责任。
英媒称，中国的全国人大12日公布了对民法总则草案的修改意见，把诋毁“英雄烈士”的行为列入违法行为。
据路透社3月13日报道称，中国正在举行一年一度的全国人大会议，约有3000名代表参加这一会议。会议正在对民法总则草案进行讨论。预计民法总则草案将于15日大会闭幕前进行表决。
据中国国家媒体报道，代表们对民法总则草案作了126处修改，并建议增加一条规定：侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，应当承担民事责任。
报道称，中国领导人曾经强调历史不可虚无，并指出苏联的解体是前车之鉴，是对干部们的一个警告，不能对革命领袖全盘否定。
据官方的新华通讯社报道，有代表表示：“现实生活中，一些人利用歪曲事实、诽谤抹黑等方式恶意诋毁侮辱英烈的名誉、荣誉等，损害了社会公共利益，社会影响很恶劣，应对此予以规范。”
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英媒称，中国的全国人大12日公布了对民法总则草案的修改意见，把诋毁“英雄烈士”的行为列入违法行为。
据路透社3月13日报道称，中国正在举行一年一度的全国人大会议，约有3000名代表参加这一会议。会议正在对民法总则草案进行讨论。预计民法总则草案将于15日大会闭幕前进行表决。
据中国国家媒体报道，代表们对民法总则草案作了126处修改，并建议增加一条规定：侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，应当承担民事责任。
报道称，中国领导人曾经强调历史不可虚无，并指出苏联的解体是前车之鉴，是对干部们的一个警告，不能对革命领袖全盘否定。
据官方的新华通讯社报道，有代表表示：“现实生活中，一些人利用歪曲事实、诽谤抹黑等方式恶意诋毁侮辱英烈的名誉、荣誉等，损害了社会公共利益，社会影响很恶劣，应对此予以规范。”
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