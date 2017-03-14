中国极可能超越美国 成人工智能超级大国
港媒称，中国科技部部长称，北京正在起草促进人工智能创新发展的规划并将设立专项资金，努力推动人工智能在经济建设和国家安全等方面的应用。
香港《南华早报》网站3月12日报道，万钢表示，该规划旨在推动人工智能在“经济建设、社会民生、环保事业、国家安全”等方面的应用，估计在两会结束后就会公布。
“中央财政将设立一个专项，主要是在基础研究、核心关键、共性技术上下功夫。”万钢在11日举行的十二届全国人大五次会议记者会上说。他没有透露这笔资金的具体数额。
目前，中国一些最具影响力的商界和技术界领袖纷纷呼吁将人工智能列为政府议程的优先事项。
从中国最大互联网搜索引擎百度的创始人到智能手机生产商小米的董事长，在北京参加全国两会的商界巨头都呼吁政府牵头组织中国企业联手开展人工智能研究并推动这项技术产业化，因为他们认为中国极有可能超越美国成为人工智能方面的全球超级大国。
但这个新兴行业可能会需要许多年才能做好商业化的准备。
特许金融分析师协会亚太区金融分析研究总监曹实提醒说，人工智能的研发和商业化有很大风险，应被视为长远投资。
“如果政府能够提供强大的资金支持，那中国将在这个竞争领域中占有优势。”曹实在研究报告中说。
风险资本融资是人工智能的另一个支持来源。从事市场研究的“企业扫描仪”咨询公司追踪关注70多个国家和地区的人工智能资金情况。该公司称，就国家而言，美国是全球领先者，迄今为止为该行业的初创企业筹集了81亿美元。中国在全球排名第二，筹集了11亿美元。其他国家和地区加起来总共融资31亿美元。
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