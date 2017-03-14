莫斯科回应干预美大选传闻称 俄大使亦曾会见希拉里顾问
华盛顿12日电，俄罗斯总统新闻秘书德米特里佩斯科夫今天表示，俄罗斯驻美大使谢尔盖·基斯利亚克在去年美国大选期间也会见了希拉里顾问。但佩斯科夫承认，俄总统普京更希望特朗普获胜。
佩斯科夫在接受美国有限电视新闻网采访时说：“好吧，如果你关注的是在竞选期间与希拉里有联系的人，可能会发现这类会面有很多次。”
佩斯科夫说：“当时有很多政治学专家和智库研究员为希拉里工作，担任她的顾问，或者担任她助手的顾问。”
据美国媒体报道，现任美国司法部长塞申斯去年参加一场智库活动时与基斯利亚克进行了私人谈话。但在今年早些时候参议院听证会上，塞申斯隐瞒了这两次接触。
佩斯科夫表示，双方竞选团队成员分别会晤，谈论大选后俄美双边关系发展问题是驻俄美大使的工作任务之一。佩斯科夫强调，这种接触是正当的，并非企图干预美国大选进程。
佩斯科夫说：“双方没有进行过任何讨论选情的会面。如果有人企图将俄罗斯妖魔化，他们可能说俄罗斯有意插手美国总统大选，但这种说法是荒谬的，因为这不是事实。
他还表示说，普京在美国大选期间从未表示过对特朗普的支持，但普京确实更希望特朗普赢得大选。
佩斯科夫说：“也许你还记得，普京总统在那段时间从来不直接回答有关支持哪位候选人的问题，他只说尊重美国人民的选择。”
佩斯科夫指出，普京认为希拉里对俄罗斯持敌视态度，而特朗普则对解冻美俄关系持开放态度。他说：“希拉里对俄国的态度和政策非常消极，将俄罗斯成为世界最大的邪恶国以及对美国的主要威胁。而与之相反，特朗普在承认美俄存在众多分歧的同时，主张与俄罗斯进行对话，求同存异。
美情报部门指责俄罗斯政府利用黑客等手段对去年的美国大选进行干预。民主党议员和一些共和党议员要求就此事展开独立调查。（埃菲社）
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