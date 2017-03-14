中国严管外汇或终结规模最大海外购房热
美媒称，世界上规模最大的海外房地产热或许终于要结束了。中国人民银行说，中国的外汇储备已经增至3万亿美元以上。这一意外增长是8个月以来的首次，它或许说明监管机构对资本外流情况采取的新控制措施真的奏效了。这对曾经见证中国内地买家购房活动激增的房地产市场而言是个糟糕的消息。
据美国商业内幕网站3月12日报道称，中国的资本外流已经转变为资本流入，这意味着流入该国的外汇比流出的外汇多。中国人民银行发现它在2月末的外汇储备比一个月前增加了69亿美元。这可能意味着，中国的新资本控制措施比分析人士此前预期的要有效得多。
政府限制中国公民每人每年只能向境外输出5万美元。这还不够支付温哥华一处房产的首付。因此，朋友、家人和陌生人会把他们的配额借给他人。这些钱随后被许多人汇走，然后在一家境外银行汇集到一个账号中。不要错误地以为中国购房者都是罪犯，这在加拿大和美国等国是完全合法的程序，美国的银行甚至非常乐意提供帮助。这一过程在购房行为中、甚至在偿还抵押贷款时扮演了十分重要的角色。
这种状况在今年发生了彻底改观，中国人民银行和国家外汇管理局为防止资本外流制定了额外的规章。5万美元的限制仍然没变，但是银行现在必须就超过20万元人民币的跨境交易进行上报，而公民将不能再“出借”配额了。新规严格禁止出于购买债券、“保险类”产品以及房地产等目的的资本输出行为。
报道称，企业现在要想到境外购买房地产必须得到政府的批准，而它们除非一直以房地产为主业，否则无法轻易得到批准。如果违反规定，将被禁止在一段时间内输出资本，并且将接受调查。
中国内地投资者现在是世界上最大的海外房地产买主。事实上，这迅速催生出了海外房产销售企业，这些交易通常是在买家没有进行实地考察的情况下达成的。在本国买家已经申请了巨额贷款用于买房的情况下，中国买家的到来无异于火上浇油，令加拿大、澳大利亚、英国、法国几乎每一处地方的房价飞涨。
鉴于资本管制规定现在明确禁止通过换汇进行境外购房，中国买家继续为这一市场提供动力将是有些棘手的。事实上，很可能就连获得偿还当前抵押贷款的钱都相当困难。加拿大的温哥华是中国买家的一个投资热点，该市今年农历新年期间的房产销售额较去年同期下降了78%，而这个时期本该是最大的售房旺季之一。彭博新闻社也报道说，在新规出台后，中国的房地产买家突然变得捉襟见肘了。
报道称，中国内地买家并非造成各国首都房价飞涨的唯一原因。但是，许多市场都见证了当地人为与资金雄厚的外国投资者竞争，欠下数额创纪录的债务。观察将出现以下哪种情况会很有趣：即究竟是中国买家为市场提供动力的情况将延续下去，还是当地人意识到他们正在为那些需要离开的财力雄厚的投资者提供流动性。
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