最佳生活质量城市，新加坡名列亚洲第一
美世第19次年度生活质量调查显示，虽然欧洲面临持续的政治和金融动荡，许多欧洲城市依然拥有全世界最高的生活质量，对于想要拓展业务经营和外派工作人员的企业来说，欧洲城市仍是极具吸引力的目的地。今年的调查对城市基础设施进行了单独排名，基础建设在跨国公司决定海外办事处设立地点和工作人员外派地点的过程中扮演了重要的角色。在根据特定委派人员原工作地和派驻地的条件差异制定艰苦条件津贴时，交通、电力和饮用水都是需要重点考量的因素。
维也纳连续八年领跑总体生活质量排名，其余排名前十的城市绝大多数分布在欧洲：苏黎世排名第2，之后是慕尼黑（第4位）、杜塞尔多夫（第6位）、法兰克福（第7位）、日内瓦（第8位）、哥本哈根（第9位），还有新近入榜的巴塞尔，位列第10位。前十名中仅有的两座非欧洲城市是奥克兰（第3位）和温哥华（第5位）。
亚洲和拉丁美洲排名最高的城市是新加坡和蒙得维的亚，分别排名第25位和第79位。
此外，美世调查还通过评估每座城市提供的电力、饮用水、通讯和邮政服务、公共交通与交通拥堵状况以及本地机场提供的国际航班得出了一份城市基础设施排名。新加坡在城市基础设施排名中位居榜首，法兰克福和慕尼黑紧随其后并列第2。巴格达（第230位）和太子港（第231位）在基础设施排名中居于末位。
美世的权威调查每年开展一次，以便跨国公司以及其他雇主在派遣其员工承担国际任务时公平地为其提供薪酬。美世的生活质量调查提供了宝贵的数据，并针对全球450多个城市提供了艰苦条件津贴建议；今年的排名中包括了这些城市中的231个。
亚太地区
新加坡（第25位）仍然是亚太地区排名最高的城市，该地区不同城市生活质量相差悬殊，其中塔吉克斯坦首都杜尚别（第215位）排名最低。在东南亚地区，吉隆坡（第86位）是生活质量排行仅次于新加坡的城市；其它主要城市包括曼谷（第131位）、马尼拉（第135位）和雅加达（第143位）。五座日本城市在东亚排名最高，分别为：东京（第47位）、神户（第50位）、横滨（第51位）、大阪（第60位）和名古屋（第63位）。亚洲其它重要城市包括香港（第71位）、首尔（第76位）、台北（第85位）、上海（第102位）和北京（第119位）。除上海与北京以外，其它排名较高的中国城市包括：广州（第121位）、深圳（第136位）、成都（第137位）、南京（第140位）、西安（第141位）、重庆（第147位）、青岛（第149位）。
亚太城市基础设施排名也呈现出显著的地区差异。新加坡（第1位）荣登榜首，而达卡（第214位）排名几乎垫底。
新西兰和澳大利亚继续位居生活质量排名前列：奥克兰（第3位）、悉尼（第10位）、惠灵顿（第15位）和墨尔本（第16位）继续位列排行榜前20。然而，在基础设施排名上，只有悉尼（第8位）进入了榜单前十；珀斯（第32位）、墨尔本（第34位）和布里斯班（第37位）也是大洋洲地区基础设施排名靠前的几座城市。总体而言，尽管航空不便和交通拥堵降低了该地区城市的基础设施排名，但大洋洲仍可提供出色的生活质量。
欧洲地区
虽然面临政治和经济动荡，但西欧城市的生活质量仍然在全世界名列前茅。维也纳在这一指标上再次名列榜首，随后依次为苏黎世（第2位）、慕尼黑（第4位）、杜塞尔多夫（第6位）、法兰克福（第7位）、日内瓦（第8位）、哥本哈根（第9位）和新近入榜的巴塞尔（第10位）。布拉格出现在第69位，是中东欧排名最高的城市，随后是卢布尔雅那（第76位）和布达佩斯（第78位）。大部分欧洲城市排名稳定，只有极少数例外：布鲁塞尔（第27位）的安全形势受到恐怖主义影响，排名下跌六位；罗马（第57位）因为垃圾清理问题下降四位；以及，伊斯坦布尔由于土耳其去年严重的政治动荡排名从第122位下降至第133位。欧洲地区排名最低的城市是圣彼得堡、地拉那（并列第176位）以及明斯克（第189位）。
西欧地区的城市基础设施排名也占据了前十中的大半席位，法兰克福和慕尼黑排名全球并列第2，随后是哥本哈根（第4位）和杜塞尔多夫（第5位）。伦敦排名第6，汉堡和苏黎世排名并列第9。欧洲基础设施排名最低的城市是萨拉热窝（第171位）和地拉那（第188位）。
“基础设施排名靠前的城市都有首屈一指的国内国际机场设施、四通八达的本地交通网络和多种多样的创新方案，如智能技术、替代能源等。” Parakatil先生说道：“如今大部分城市设计未来基础设施时都会兼顾多样性、可靠性、技术性和可持续性。”
美洲地区
在北美地区，加拿大城市占据了榜单前列。温哥华（第5位）再次成为本地区生活质量排名最高的城市。多伦多和渥太华位居其后，分别排名第16位和第18位。旧金山（第29位）是排名最高的美国城市，其后分别为波士顿（第35位）、火奴鲁鲁（第36位）、纽约（第44位）和西雅图（第45位）。洛杉矶（第58位）和芝加哥（第47位）因其高犯罪率分别下滑九位和四位。蒙特雷（第110位）是墨西哥排名最高的城市，而墨西哥首都墨西哥城位列第128位。在南美洲，蒙得维的亚（第79位）生活质量排名最高，其后是布宜诺斯艾利斯（第93位）和圣地亚哥（第95位）。拉巴斯（第157位）和加拉加斯（第189位）是该地区排名最低的城市。
城市基础设施方面，温哥华（排名第9）同样冠绝北美。亚特兰大和蒙特利尔位居其后，并列第14位。总而言之，加拿大和美国的城市都具备高水准的基础设施，城市航空系统和公交系统发达，饮用水获取便利，电力供应可靠。但是整个地区都存在交通拥堵问题。北美城市中，特古西加尔巴（第208位）和太子港（第231位）基础设施得分最低。圣地亚哥位列第84位，是基础设施排名最高的南美洲城市；拉巴斯（第168位）排名最低。
中东和非洲
迪拜（第74位）今年排名上升一位，在生活质量排名上继续领跑非洲和中东地区，之后是排名攀升三位的阿布扎比（第79位）。也门首都萨那（第229位）、中非共和国首都班吉（第230位）和伊拉克首都巴格达（第231位）在该地区生活质量排名最低。
迪拜基础设施排名第59位，再次领跑整个地区。除迪拜外本地区只有五座城市的基础设施排名进入了榜单前百，分别为特拉维夫（第56位）、阿布扎比（第67位）、路易港（第94位）和马斯喀特（第97位），以及即将到来的2022年世界杯东道主卡塔尔首都多哈（第96位）。非洲和中东城市几乎垄断了基础设施排行榜的整个后半部分，刚果共和国城市布拉柴维尔（第228位）、萨那（第229位）和巴格达（第230位）排名最低。
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