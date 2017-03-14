英国警惕俄罗斯黑客“网袭”威胁
【英国广播公司3月12日报道】据《星期日泰晤士报》报道，一名英国高级情报官员近日致信英国各大政党，提醒他们警惕俄罗斯黑客进行网络攻击的危险。
网络攻击恐威胁英国政治体制？
英国情报机构政府通信总部主管网络安全的官员夏兰·马丁在信中说，俄罗斯黑客的网络袭击可能会威胁英国的政治体制。
不过英国外交大臣鲍里斯·约翰逊称，目前没有俄罗斯成功对英国发动网络袭击的证据。
马丁在政府通讯总部下属的“国家网络安全中心”（NCSC）担任首席执行官。他在信中写道：“你们应该已经看到对美国、德国和其他国家发生的事情的报道。这些事情提醒我们，针对英国政治制度的敌对行动是有可能发生的。”
【美国赫芬顿邮报网站3月12日报道】英国外交大臣鲍里斯约翰警告说，俄罗斯人有能力对英国的选举系统发动网络攻击。
这名前伦敦市场在一场政治脱口秀中说，有充分的理由相信，俄罗斯可能会干预。
他说：“目前我们没有证据表明俄罗斯人真的会试图破坏我们的民主进程，我们确实没有证据，但我们确实有很多证据表明，俄罗斯人有能力这样做。”
约翰逊发表这一声明的当天，英国《星期日泰晤士报》报道称，在下次大选时，俄罗斯能够入侵英国政党的计算机系统。
计划于未来几周访问俄罗斯的约翰逊指出了发生在其他国家的所谓的干预行为。
他说，你们已经看到了黑山发生了什么，一个政变未遂的国家，更夸张的是，其国家领导人险遭暗杀。几乎可以断定的是，其幕后黑手是俄罗斯人，更不用说他们在乌克兰的所作所为了。
英国及欧洲其他国家有人对俄罗斯通过虚假媒体报道传播错误消息的做法高度警惕，他们怀疑此举意在影响欧盟的政治。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost