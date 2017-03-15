全球最佳国家” 瑞士登榜首 新加坡名列15名
据外媒报道，“美国新闻与世界报道”网站近日公布“全球最佳国家”排名，瑞士挤下去年榜首德国，荣登第一。
据悉，这是该网站第二年进行“最佳国家”评选。网站根据国家的文化影响力、文化遗产、权力、生活品质与商业开放度来评分，并且依据各国总分排名。
加拿大不敌瑞士，排名维持第二，英国则紧接在后，位居第三，第四名由德国拿下。
今年冠军得主为瑞士，大众普遍给予高评价，包含其国民关系良好、商业开放、鼓励新创产业及政府提供的高生活品质。
日本则拿下第5名，成为亚洲最高分，其他亚洲国家包括第15名的新加坡，第20名的中国、第23名的韩国、第26名的泰国等。
报道称，德国跌落去年冠军宝座的原因相当广泛，其中包括社会对移民涌入的担忧渐增，以及去年接二连三发生死伤惨重的恐怖攻击事件。
美国则从去年第四落居第七。尽管报告视美国为全球最具影响力的国家，75%受访者仍表示，特朗普当选美国总统后，他们已对白宫领袖失去尊重，如此情绪加上全球反特朗普声浪，为美国名次下降主因。
第6名至第10名依序为：瑞典、美国、澳大利亚、法国与挪威。最后三名则是塞尔维亚、伊朗与阿尔及利亚。
与去年调查结果如出一辙，以前瞻性社会与环境政策著名的北欧仍名列前茅，丹麦与芬兰加入瑞典与挪威行列，北欧除了冰岛皆挤进前15名。
据悉，这份报告参考了21372名商业领袖、精英人士与市民的看法，之后再替80个国家排名，并非所有国家都列入评选。
在“最有权力国家”项目中，前三名分别由美国、俄国与中国拿下，俄国今年在此项目提升5分。这份调查由美国媒体主办，但美国本身却只拿到第7名，紧追在瑞典之后，近75％的受访者表示，在特朗普当选总统之后，对美国的评价与印象都大幅下滑。
另有有评论家点出一个有趣现象，中东与非洲地区的受访者都将日本评为冠军，亚洲地区受访者则普遍将高分给了德国与美国。这份调查的受访者总共超过2.1万人，他们分别36个不同的国家，并非所有国家都列入评选。
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