遭弹劾的韩国前总统朴槿惠离开青瓦台
首尔3月12日电，被弹劾罢免的韩国前总统朴槿惠12日晚离开总统府青瓦台，搬至位于首尔三成洞的私宅。
朴槿惠当地时间19时35分(北京时间18时35分)左右乘坐黑色轿车抵达位于三成洞的私宅。数百名早已在此等候的支持者，以及媒体和安保人员将车紧紧包围。朴槿惠身着深蓝色外套，先是在车内微笑挥手致意，下车后面带笑容与数名前来迎接的政界友人寒暄，然后进入私宅。
执政党自由韩国党议员闵庚旭随后向媒体转达朴槿惠的口信说：“作为总统，我没能完成任期，感到非常抱歉。感谢相信和拥护我的公民，我将承受所有结果。等时间过去，相信终将真相大白。”
韩国宪法法院通过弹劾案后，朴槿惠方面以私宅尚需修缮为由，仍在青瓦台停留了两晚，受到在野党方面批评。有关人士说，朴槿惠在弹劾案宣判后受到巨大的精神打击，需要时间平复心情。
韩国宪法法院10日通过针对朴槿惠的弹劾案，朴槿惠成为韩国宪政史上首位被弹劾罢免的总统。
根据韩国《前任总统礼遇法》，朴槿惠如果任满卸任，将可以拿到每月大约1200万韩元(约合7.2万元人民币)的退休金，获得纪念项目资金支持､办公室､高干病房､警卫服务､配备私人司机和秘书等待遇。但因遭罢免提前下台，朴槿惠除仍可获得最长10年的警卫服务之外，其他待遇将全部失去。
另外，朴槿惠被弹劾下台即失去司法豁免权。韩国媒体预计，检方可能继续把朴槿惠作为嫌疑人调查“亲信干政”相关案件，必要时可以申请逮捕令。但为避免影响即将于60日内举行的大选，检方可能会在选举后再展开调查。(新华社)
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