马来西亚碧桂园旁15万人民币买别墅式洋房！中国房奴要炸了吧？

花15万人民币就能买别墅式洋房？！中国房奴：我书读的少，你不要骗我！
然而真相总是让人很受伤，别人家房价就是这样。
今天（3月22日）是马来西亚柔佛州苏丹依布拉欣殿下华诞，苏丹豪掷厚礼，让柔州民众轻松买房不做房奴！别墅式洋房每平米1500人民币，每套房子约103平方米，开车20分钟到市区。
看到这里，中国无数奋斗的房奴是不是已哭晕在厕所？这么实惠的房子也给我们来一打！
据了解，向来亲民随和的苏丹表示，首期的惠民洋房位于新山拿督翁镇，只要符合资格者，都可以申请买房！
|现场前来购房的民众
1. 只限给真正低收入，没有能力置产及没有房子的申请者。
2. 没有房子的公务员优先申请。
3. 须遵守特定条例。
4. 单身者或拥有孩子的夫妻，若没有继承房产就符合条件。
所有的申请者都会经过非常仔细、严格的遴选，成功申请者，只需缴付1令吉（1.5元人民币）的抵押金，就能够获得全额贷款。
苏丹预计，这项特别的房屋计划将震撼本地的房地产商，迫使私人开发商降低房产价格。
而颇具意味的是，苏丹推出的惠民洋房就在中国房地产商碧桂园旁边。同时，这项房屋发展计划跟碧桂园一样都是永久土地所有权！
苏丹表示：“我们要确保房子的价格是大家都可以负担的，但现在房价已经超出了中等收入者的预算。虽然我们此次推出了惠民价格，但这对一部分人而言还是太高，只能看而不能买。但还是先完成我的计划，看看有什么变化。”
|房屋正式开建啦
王家苏丹是要借此给政府树立榜样吗？
“如果柔佛州政府有意跟随我的计划，他们也会表示诚意，再进行另一项房屋计划。不过，地税不能太高，因为我将承担所有费用，包括地价。”
苏丹还表示，不准用劣质建材，他将会时常巡视督工，以免有质量问题，有失王家的脸面。
他还说，“不希望看到篱笆，因为那样有损睦邻和各族团结。”
据悉，首期工程在拿督翁镇先建600间，土地面积约60亩；3个地点总共1840间。
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