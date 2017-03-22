金正男案：朝鲜驻越前大使之子是嫌犯之一

（越南综合讯）据称，谋杀朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男，其中一名嫌犯是朝鲜驻越南大使的儿子。
据报道，杀死金正男的嫌犯是朝鲜驻越南前大使的儿子。消息称，嫌犯拉拢怀明星梦的越南女子段氏香加入杀人团伙。
《韩联社》今日引述消息人士指出，李志炫（33岁）曾供职朝鲜使馆，通晓越南语，在越南居住了约十年。报道指李志炫在越南买凶，在柬埔寨训练，在马来西亚杀人。
据马来西亚方面了解，约有十年旅越经历的李志炫去年12月底与另一朝鲜籍嫌犯、保卫省特务李在南（57岁）从河内入境，此后，刺杀金正男的各项准备工作正式启动。据悉，李志炫的越南语水平与越南人一般上下，亲自出面笼络段氏香。今年1月中旬，三人同去柬埔寨。
李志炫的父亲李洪历任朝鲜外务省东北亚局副局长、亚洲局副局长，于1988年12月至1993年4月，和1998年9月至2002年12月两度担任驻越南大使。
李志炫生于1984年，随父在越南生活多年，高中毕业于越南名校，2009年11月起在朝鲜驻越使馆工作一年零三个月。
据悉，李志炫当时担任行政助理，属见习外交官。朝鲜使馆工作期间，他还在越南政府的外交官培训机构攻读硕士约半年，随后回国。
李志炫是朝鲜外务省在编人员，曾在2015年1月副外长李吉成访越、2016年9月亚大总局长崔喜铁访越时提供口译服务。
根据马来西亚《新海峡时报》报道，马来西亚警方已要求两名嫌犯协助调查，一名是躲藏在朝鲜大使馆的官员，另一名是航空公司员工。
马来西亚总警长卡立说，虽然警方已向高丽航空员工金旭日发出逮捕令，但警方碍于大使馆官员无法对朝鲜官员发出逮捕令。
消息有指，金正男是遭到其同父异母朝鲜领导人金正恩的指令下遭暗杀。
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