美机器人“杀人”引诉讼
一般说来，当人们对机器于工作的关系感到担心时，他们担心的是自动化可能会抢了他们的饭碗，但至少不会夺走他们的性命。但日前，一桩机器人导致人类同事死亡的诉讼案却显示出这种可怕的可能性。
Holbrook是美国密歇根州爱奥尼亚的一家汽车零部件生产企业的维修工。2015年7月的一天，她像往常一样在车间流水线上工作，突然被机器人设备困住，然后而轧死。
本月7日，Holbrook的丈夫威廉将设计和生产这些机器人及相关零部件的北美五家公司告上法庭，称是它们生产的机器人的错误导致了妻子的死亡。
Holbrook的工作是定期检查和调整流水线上的程序，保障机器人的工作有序进行。据诉状所说，事发当天，Holbrook像往常一样工作，突然一台机器人出现了异常。
Holbrook当时在工厂的第六区，一台机器人突然自己动了起来。Holbrook吃了一惊。各区之间由安全门隔开，那台机器人本来是无法随便移动的。但也不知怎的，它像Holbrook走过来，准备把一个拖车挂钩装在另一个区的挂钩上，而Holbrook当时恰好站在那个位置。
机器人将挂钩砸在了Holbrook的头上，她动弹不得，结果颅骨被压碎了。等到在场的工友发现有什么不对劲的时候，Holbrook已经死了。
起诉书写道：“那台机器人不应该从一个区走到另一个区，也不应该在已经装了挂钩的地方再装一个。安全体系或设备出了什么问题，才导致Holbrook身亡。”
威廉认为，自己的妻子在死亡前遭受了“巨大的惊吓和痛苦”，要求机器人生产商作出赔偿，但没有说明具体数额。他还控告五家公司中的三家负有产品质量责任。（美国石英财经网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost