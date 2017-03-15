中国首例跨境操纵股市案遭重罚
中国证券监督机构对市场操纵行为开出了有史以来最大的罚单之一，此举表明有关部门加大了执法力度。
中国证监会在其网站表示，对唐汉博及其同伙数次操纵A股股票开出了12亿元人民币（约合1.74亿美元）的罚单，该金额包括罚款和没收的违法所得。此前，中国证监会上月还对利用虚假信息披露操纵市场的鲜言罚没35亿元。
英国《金融时报》查阅公开披露信息和媒体报道后发现，对鲜言的处罚似乎是有史以来最大的行政罚单。仅仅唐汉博和鲜言两案就已经让2017年成为中国证监会罚没款创出历史最高纪录的一年，这是中国证监会罚没款连续第三年创出新高。中国证监会2016年开出了43亿元的罚单，较2015年的纪录增长2.9倍。
今年一月，一家法院判决著名对冲基金经理徐翔犯操纵市场罪，判处5年半有期徒刑。该法院没有公开罚金金额，但国内媒体表示，徐翔被罚110亿元。徐翔2015年在中国富豪榜上排名第188位，估计拥有140亿元财富。
在一次市场操纵活动中，唐汉博使用3个独立的香港账户和1个内地账户，通过“沪股通”进行交易。“沪股通”在2014年年末推出，首次允许外国投资者直接投资于中国内地股票市场。
唐汉博使用香港账户显然是为了掩饰其交易活动。内地监管机构和证券交易所维护着一个实时识别交易者的系统，而香港证监会要在事后从经纪商那里获取投资者的身份信息。
中国证监会表示，它于香港证监会合作，查出唐汉博存在操纵市场行为，这是它查出的利用“沪港通”的首例跨境操纵市场案件。在香港和内地有关部门去年12月开通“深港通”的时候，它们还签署了加大信息共享力度的协议。（英国《金融时报》网站）
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