特朗普财政新预算大增军费540亿美元，政府开支遭狠削
（美国3月17日）美国总统特朗普周四向国会提交新财政年度预算案，一如媒体先前所报道，提议大幅增加军费540亿美元，其他项目欲大规模削減。
特朗普此次对环保、科学、农业、艺术、对外援助等项目都被“砍掉”。这份预算案配合他参选总统时提出的“美国优先”承诺。为了维护美国安全，现在作出一些已躭误已久的艰难抉择。
他公布了其1.1万亿美元的预算大纲，提议增加国防开支540亿美元，相应地削减美国国务院、联邦政府住房与城市发展部、美国国家环境保护局等非国防部门的开支，并大规模取消其他联邦项目。
该提案还将给予国际组织（如世界银行等）的资金削减6.5亿美元。另外，值得一提的是，当前美国联邦政府赤字为4880亿美元。
根据该预算蓝图，特朗普希望增加540亿美元的国防开支，为其建造边境墙提供资金，以兑现其在竞选中的承诺。预算提案还将资源偏向打击恐怖主义和网络犯罪，执行制裁措施，打击非法移民，并且防止政府部门浪费资金。
另外，特朗普的首份预算大纲并没有包括1万亿美元的公路、桥梁及机场等基建计划。
值得一提，从特朗普预算蓝图中，可以清楚地看出赢家和输家。美国国家环境保护局、国务院的资金被削减最多，19个依赖于联邦资金的独立机构将被全部取消资助。
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