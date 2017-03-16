美联储自金融危机以来第三次加息
华盛顿3月15日电，美国联邦储备委员会15日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.75%至1%的水平，这是美联储自金融危机以来的第三次加息，符合市场普遍预期。
美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，2月份以来的经济指标显示美国就业市场继续走强，家庭消费继续温和上涨，企业固定投资有所企稳，整体经济活动保持温和扩张步伐。
声明说，近几个季度以来美国通胀水平逐步回升，接近美联储2%的长期目标，但扣除波动较大的能源和食品价格，通胀率仍低于目标值。
美联储当天发布的季度经济预测显示，今年美国经济预计增长2.1%，到今年年底失业率预计为4.5%，通胀率预计为1.9%，与去年12月底的预测一致。
美联储预计，到今年年底联邦基金利率中值将上升至1.4%。这意味着在本次加息之后，今年还可能有两次加息。
美联储主席耶伦当天在新闻发布会上表示，加息决定反映了美国经济继续朝着充分就业和2%的通胀目标稳步前进。她说，等待太久才加息，这有可能迫使美联储此后不得不加快加息节奏，从而可能引发金融市场波动，威胁经济增长。
耶伦还强调，与美联储之前的加息周期相比，今年加息三次的预期仍属于缓慢､渐进的节奏。
对于特朗普政府可能推出的扩张性财政政策，耶伦表示，由于财政政策仍存在不确定性，目前尚难判断其对经济产生的影响。
美联储于2015年12月启动近十年来的首次加息，开始了缓慢的货币政策正常化进程。之后，由于全球经济增长疲软，金融市场波动剧烈，美联储多次推迟了加息时机，最终于去年12月再次加息。(新华社)
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