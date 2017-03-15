头屑多，洗前抹点橄榄油
头皮屑就像是头发上的“膏药”，让人难受又尴尬，还总甩不掉。掌握小方法，能达到去除头皮屑的好效果。
头屑由头皮表皮细胞新陈 代谢自然产生，头皮健康时脱落的细胞是我们不易察觉的粉末，数量不多，一般看不到。但当头皮出现问题时，表皮层没有成熟就脱落了，则会出现大量头皮屑。导 致头屑过量的原因有很多，例如经常吃辛辣食物、喝水少，会使人体处于干燥状态，导致头皮角质层多脱落；晚睡、熬夜也会造成头皮代谢异常，产生过量头屑。
给大家介绍两个能去头屑的食疗方：
1.乌梅菊花饮。乌梅2枚、菊花3克，开水冲泡代茶饮。乌梅生津止渴，菊花清热，对因干燥产生 的头皮屑有辅助治疗作用。
2.荷叶山楂黄精粥。山楂20克、黄精15克水煎，用纱布滤去渣，再加梗米60克、荷叶半张煮粥食用。每日一剂，连服30天。此 粥还适合油性肤质的脱发患者服用。
需要提醒的是，想真正摆脱头屑，还需从生活方式入手。建议平时少吃重口味食物和甜食，多喝水、尽量 不喝饮料，规律作息。瓶装饮料及甜食都含添加剂，过多摄入会影响新陈代谢。此外，日常洗发护发也很重要。头屑多的人最好每天或隔天洗一次头，推荐一个保养 头皮的方法——洗发前涂橄榄油。具体方法是，取少量橄榄油涂于发际处，并按摩至整个头皮。橄榄油是天然油脂，易吸收，能有效滋润头皮，缓解干燥。
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