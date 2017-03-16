美日韩“宙斯盾”舰齐聚 联合进行反导演习
外媒称，美国、日本和韩国3月14日向朝鲜发出了一个明确的信息，向8天前平壤发射4枚导弹的区域派遣了高科技导弹防御舰艇。
据美国有线电视新闻网网站3月14日报道，美国海军在一项声明中说，来自美国、韩国和日本的装备了“宙斯盾”系统的军舰3月14日开始军事演习，以提高它们击落敌方弹道导弹的能力。
美国海军称，历时两天的演习名为“三边导弹预警信息联系演习”。
美国海军驻日本的第七舰队发表声明说：“演习将使用战术数据传输系统来在演习军舰当中进行通讯、情报及其他数据的交流。”中国外交部3月14日下午予以严厉回应，呼吁各方结束这一可能会失控的“恶性循环”。
报道称，作为回应，平壤指责美国准备进行“先发制人的打击”。朝鲜发表声明说：“如果他们敢冒犯朝鲜主权或尊严，朝鲜军队将从地面、空中、海上和水下发动超精确打击。”
分析人士说，在3月14日的演习中，日本与韩国的合作非常重要。
据柏林自由大学日本安全专家科里·华莱士说，过去，韩国被指在“一系列军事和情报问题上与日本无法开展合作”。他说，在对抗朝鲜威胁问题上，它有义务这样做。
美国海军第七舰队发言人说，目前的演习是旨在提高美国、日本和韩国弹道导弹防御能力的一系列演习中的第三次。
保罗·纽厄尔中将在给有线电视新闻网的电子邮件中说：“两国与美国的伙伴关系对于威慑朝鲜今后的侵略行动至关重要。”
参与演习的三艘军舰——美国“柯蒂斯·威尔伯”号、韩国“世宗大王”号和日本“雾岛”号——都装备了“宙斯盾”导弹防御系统。
据该系统的主要承包商洛克希德-马丁公司说，该系统能够较早探测到导弹威胁并能够追踪那些导弹以便稍后拦截。“宙斯盾”系统还可以与其他导弹防御系统合作——比如“萨德”或者“爱国者”。
另据路透社3月14日报道称，美国和韩国的军事领导人3月14日进行了电话交谈，并认识到朝鲜可能“采取挑衅性行动”作为对美韩大规模联合军演的报复。
美军参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德办公室的一份声明称：“主席意识到，在‘关键决断/秃鹫’演习期间，或者由于朝鲜在4月份的重大政治事件的缘故，朝鲜可能采取挑衅性行动。”
该声明称，两国军事领导人在持续大约30分钟的电话通话中“讨论了应对选项”。
据韩联社首尔3月15日报道称，美军“卡尔·文森”号航母15日上午抵达釜山海军作战基地，执行“斩首”任务的海豹突击队也一同在韩参演，对朝鲜罔顾国际社会忧虑不断发展核导释放强烈警告信号。
航母战斗群当天向海内外媒体开放，并召开记者会强调此次演习有助于把韩美同盟发展巩固为世界级水平。
据韩联社3月15日报道称，韩国和美国的海军陆战队官员3月15日要求部队对朝鲜大规模杀伤性武器的威胁保持警惕。
韩国海军陆战队在一项声明中说，韩国海军陆战队司令李相薰中将和美国海军陆战队第三远征军指挥官劳伦斯·尼科尔森中将对驻扎在距离朝韩西部海上边界不远的白翎岛上的海军陆战队第六旅视察，以查看针对朝鲜的战备状况并讨论反制措施。他们发誓在遭到挑衅的情况下将对朝鲜作出严厉报复。
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