亚洲原油需求出现回升 日本等国提高石油进口量
核心提示：去年12月日本的石油进口量为178亿升，为2015年3月以来的最高水平，今年1月的石油进口量为171亿升。
美媒称，忘记油价跌破50美元一桶和美国原油储备上升的事实吧。占世界人口总数一半以上、预计到2020年经济规模将增长40%的亚洲，出现了原油需求回升的迹象。
据彭博新闻社网站3月14日报道，长期以来，石油出口国对亚洲一直是“单相思”。多年来，沙特与俄罗斯一直在为争夺中国的市场份额而打一场“代理战争”。
在去年大多数时间里，亚洲似乎都不愿回应石油出口国的“热情”。亚洲三大进口国（印度、日本和中国）的石油需求依次经历了强劲、疲软和不冷不热三个阶段。
但现在情况似乎发生了一些变化。最近几个月，欧洲基准的布伦特原油与亚洲基准的安曼-迪拜原油的差价正在缩小。根据一项每周进行的调查，上周两者的差价已降至18个月以来的最低水平。今天，安曼-迪拜原油比布伦特原油每桶约贵88.5美分，这是2014年以来安曼-迪拜原油首次达到这样的高价。
去年12月日本的石油进口量为178亿升，为2015年3月以来的最高水平，今年1月的石油进口量为171亿升。
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美媒称，忘记油价跌破50美元一桶和美国原油储备上升的事实吧。占世界人口总数一半以上、预计到2020年经济规模将增长40%的亚洲，出现了原油需求回升的迹象。
据彭博新闻社网站3月14日报道，长期以来，石油出口国对亚洲一直是“单相思”。多年来，沙特与俄罗斯一直在为争夺中国的市场份额而打一场“代理战争”。
在去年大多数时间里，亚洲似乎都不愿回应石油出口国的“热情”。亚洲三大进口国（印度、日本和中国）的石油需求依次经历了强劲、疲软和不冷不热三个阶段。
但现在情况似乎发生了一些变化。最近几个月，欧洲基准的布伦特原油与亚洲基准的安曼-迪拜原油的差价正在缩小。根据一项每周进行的调查，上周两者的差价已降至18个月以来的最低水平。今天，安曼-迪拜原油比布伦特原油每桶约贵88.5美分，这是2014年以来安曼-迪拜原油首次达到这样的高价。
去年12月日本的石油进口量为178亿升，为2015年3月以来的最高水平，今年1月的石油进口量为171亿升。
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