快来测测你是否有骨质疏松风险
骨骼脆弱的人容易驼背、变矮，甚至头皮变得松垮、脸部皱纹增多、眼窝凹陷，呈现老态。日本伊奈医院整形外科部长石桥英明制作了一套自测题，可检测骨质疏松风险，得分越高，风险越大。
营养：
1.每周食用牛奶、酸奶等乳制品两次以下。（1分）
2.每周食用豆腐、纳豆、豆浆等大豆制品两次以下。（1分）
3.每周食用鱼类两次以下。（1分）
4. 摄取肉、鸡蛋等动物性蛋白质少。（1分）
5.每周有五天以上喝较多的酒（40克以上酒精，如红酒360毫升以上、啤酒1000毫升以上）。（2分）
运动：
6.初、高中时未加入过体育社团。（1分）
7.每周慢跑或散步一次以下。（1分）
8.每周健身或做体操等运动一次以下。（1分）
生活习惯：
9.每天晒太阳时间平均10分钟以下。（1分）
10.每周有三次以上步行不足30分钟。（1分）
11.几乎一整天都坐着。（1分）
12.吸烟。（2分）
身体状态：
13.最近一年里，腰背疼痛持续了一个月以上。（1分）
14.50岁之后未做过骨密度检测。（1分）
15.BMI指数不满18.5。（2分）
16.最近 一年里开始驼背了。（2分）
17.母亲曾经脚腕骨折过。（2分）
18.有风湿、关节病、糖尿病、肺气肿、肾脏疾病。（2分）
19.比20岁时身高矮了3公 分以上。（（☆））
20.50岁之后曾经轻轻摔了一下，脊柱、股骨头、手腕、肩部或骨盆就骨折了。（☆）
如果得分为0，说明骨骼状态很好，维持现状即可；1~4分，状态良好，平时多注意得分选项即可；5~12分，情况令人担忧，尽量改善不好的生活方式；13分以上或有标“☆”情况者，需 要立刻到医院检查。身体消瘦、运动量不足、营养摄取不足、遗传了母亲的骨折基因以及很少晒太阳等，都是造成骨质疏松的危险因素。石桥英明部长强调，特别是 在年轻时过度减肥且运动量少的人，骨量很可能储备不足。建议女性在绝经期前后，男性在70岁以后，要定期检查骨密度，如发现骨量减少较快就要开始干预。饮 食上可以经常食用牛奶、奶酪、虾皮等高钙食物，同时还需要补充维生素D，促进钙的吸收利用，延缓骨骼的衰老。适当运动也很必要，骨骼“用进废退”，每天至 少运动半小时能延缓骨质流失。快走、慢跑、打乒乓球或羽毛球，都是很好的运动。此外，每天晒太阳20分钟也能养护骨骼。
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