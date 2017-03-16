中国电子商务跨越地理边界 为西方品牌带来机遇
核心提示：中国人向电子商务大举进军为海外商家与品牌提供了巨大的机遇。就像亚马逊一直积极吸引中国商家到其平台上销售商品一样，中国领先的电子商务平台也一直在努力吸引更多的欧美商家入驻。
美媒称，像亚马逊、淘宝、京东等都在跨越政治地理边界，中国的商人可以向美国的消费者销售产品，美国的商人也可以直接与中国的买家联络。
美国《福布斯》双周刊网站3月14日报道，虽然亚马逊上充满了中国卖家，但西方品牌也正通过电子商务平台大量涌入中国市场。外国品牌和商家正日益进入中国迅猛发展的电子商务平台，直接面对中国这个全球最大的消费者市场，中国人是世界上最热衷于网购的一个群体。
中国的电子商务已经成为全球商家与品牌的明亮灯塔。网购在中国比在全球任何地方都更为流行，全球每两次网上交易就有一次发生在中国。市场规模之大也足以让海外商家垂涎：仅阿里巴巴的年活跃买家就达到了4.43亿，是美国、加拿大、英国和澳大利亚人口的总和。
中国人向电子商务大举进军为海外商家与品牌提供了巨大的机遇。就像亚马逊一直积极吸引中国商家到其平台上销售商品一样，中国领先的电子商务平台也一直在努力吸引更多的欧美商家入驻。天猫国际和京东全球购为海外商家提供了直接面对中国消费者的机会。
总部位于上海的消费者调查公司灼见商务咨询公司的马克·坦纳说：“许多欧美商家正在通过跨境贸易平台，特别是天猫国际，涉足中国。”
据灼见商务咨询公司提供的数据，天猫国际的国际品牌2016年猛增了169%达到14500家，而一年前这个数字还只有5400家。整体来看，中国的跨境电子商务去年迅猛增长。预计到2020年，将有四分之一的中国人会在海外网站或第三方网站购物。
跨境电子商务日益被视为中国未来的发展方向，政府已经出面提供支持。被称为跨境电子商务综合试验区的地方可是名不虚传：这是一些全新的巨大物流仓储区，完全服务于国际电子商务，得到了中央政府的支持。目前，在全中国的战略要地有12个这样的跨境电子商务综合试验区正在建设之中。
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美媒称，像亚马逊、淘宝、京东等都在跨越政治地理边界，中国的商人可以向美国的消费者销售产品，美国的商人也可以直接与中国的买家联络。
美国《福布斯》双周刊网站3月14日报道，虽然亚马逊上充满了中国卖家，但西方品牌也正通过电子商务平台大量涌入中国市场。外国品牌和商家正日益进入中国迅猛发展的电子商务平台，直接面对中国这个全球最大的消费者市场，中国人是世界上最热衷于网购的一个群体。
中国的电子商务已经成为全球商家与品牌的明亮灯塔。网购在中国比在全球任何地方都更为流行，全球每两次网上交易就有一次发生在中国。市场规模之大也足以让海外商家垂涎：仅阿里巴巴的年活跃买家就达到了4.43亿，是美国、加拿大、英国和澳大利亚人口的总和。
中国人向电子商务大举进军为海外商家与品牌提供了巨大的机遇。就像亚马逊一直积极吸引中国商家到其平台上销售商品一样，中国领先的电子商务平台也一直在努力吸引更多的欧美商家入驻。天猫国际和京东全球购为海外商家提供了直接面对中国消费者的机会。
总部位于上海的消费者调查公司灼见商务咨询公司的马克·坦纳说：“许多欧美商家正在通过跨境贸易平台，特别是天猫国际，涉足中国。”
据灼见商务咨询公司提供的数据，天猫国际的国际品牌2016年猛增了169%达到14500家，而一年前这个数字还只有5400家。整体来看，中国的跨境电子商务去年迅猛增长。预计到2020年，将有四分之一的中国人会在海外网站或第三方网站购物。
跨境电子商务日益被视为中国未来的发展方向，政府已经出面提供支持。被称为跨境电子商务综合试验区的地方可是名不虚传：这是一些全新的巨大物流仓储区，完全服务于国际电子商务，得到了中央政府的支持。目前，在全中国的战略要地有12个这样的跨境电子商务综合试验区正在建设之中。
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