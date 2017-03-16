全球性问题：女性当官参政议政人数太少！
联合国3月15日电，各国议会联盟和联合国妇女署15日联合发布报告说，世界各国政府部门女部长占18.3%，女议员占23.3%，女性参政议政水平仍有待提高。
议联秘书长纯贡与妇女署执行主任姆兰博-努卡当天在美国纽约联合国总部举行《2017年女性参政地图》及有关数据发布会，公布了目前各国女性在政府部门担任高级职位及议员的数量及比例，评估了全球女性在参政议政方面取得的进展。
报告说，截至2017年1月1日，全球共有17位女性国家元首和政府首脑。女议员的比例从2015年的22.6%升至23.3%，女议长比例为19.1%，其中卢旺达､玻利维亚､古巴､冰岛和尼加拉瓜5国女议员比例最高。
报告显示，全球女部长共有732人，比2015年多了两人。保加利亚､法国､尼加拉瓜､瑞典和加拿大5国的女部长比例最高，均超过50%。
纯贡说，尽管女性参政议政比例略有上升，但不能将其视为理所当然，如果不采取更强有力的举措，这一趋势可能无法持续。他说，在女议员比例方面，拉美､非洲及北欧等国做得较好，美国､英国等国仍“做得不够好”。他强调，各政党，无论是执政党还是反对党，都有责任推动政治方面的性别平等。
姆兰博-努卡说，从这一地图可以看出，领导力和政治意愿非常关键。如果更多政府首脑能积极推动女性参政水平，内阁中的女性比例问题将得到顺利解决。（新华社）
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