家属同意金正男遗体交马来西亚政府处理，马国人在朝鲜安全仍受保障
马来西亚副总警长丹斯里诺拉昔说，金正男家属同意将其遗体交由马来西亚政府处理。
他表示，目前，马来西亚政府正与金正男家属协调，是否在本地火化或直接送回朝鲜。
马来西亚副首相阿末扎希表示，马来西亚政府已从金正男孩子身上取得脱氧核醣核酸（DNA）样本，并证实死者就是朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男。
此外，较早前，马来西亚警察局获得了国际刑警红色通知：2月13日，金正男吉隆坡机场被暗杀，4名北朝鲜人涉嫌此案，他们曾在机场两个地方试图谋杀金正男。
马来西亚检察长哈立德阿布巴卡尔说，这四个人都是来自平壤。
“我们希望通过刑警组织获得他们的相关资料。”
另一方面，针对马来西亚人在朝鲜不得离境一事，马来西亚首相纳吉表示，将会找寻适当的时机与朝鲜政府谈判。
他说，身在朝鲜的马来西亚公民的安全受到保障。
“目前，他们的安全没有什么可担心的，有什么新进展我会再通知。”
至于先前和朝鲜展开的非正式谈判是否有助于营救滞留朝鲜的马来西亚公民，他则拒绝回应。
据日前报道，金正男在马被杀引全球关注，就连韩国驻马大使馆也密切留意事件发展，不过，却认为此事不足以影响马来西亚与朝鲜关系。
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