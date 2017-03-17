4新加坡男子轮奸2台湾女生遭起诉
台北讯，4名新加坡男子去年12月到台湾游玩，在离境前一天性侵2名酒醉台湾女生，其中一女惊醒后为了另一女，向4男求饶：“You guys can fuck me， but don't hurt my friend(你们可以弄我，但不要伤害我朋友)”，但4男仍分2组将2女性侵得逞；士林地检署今依乘机性交罪嫌起诉4男，其中3男现仍羁押禁见中，近日将移审至法院。
起诉指出，涉案新加坡男子刘伟城是台湾某大学交换学生，他的3名友人王琨骏､陈俊颖､林炜轩去年12月来台游玩，预计12月12日离境，却在同月11日晚间入住台北市大同区同住一间日租跃层套房，刘男用LINE联络前一天在夜店认识的台湾女子A，邀她到套房饮酒聊天，A女带她的女性友人B女一同前去。
众人在客厅玩骰子､喝啤酒，输的喝4分之1瓶至半瓶啤酒，一直喝到11日凌晨，2女皆不胜酒力而躺在沙发上休息，王､刘､陈3男起色心，由王男将A女扶至客厅旁的房间，3男再轮流进房性侵5次，5次依序为王､刘､陈､王､刘，陈男还“走后门”硬上后庭。期间A女数次痛醒喊“NO”或推挡但都无效，不得已才用英语向王男说：“你们可以弄我，但不要伤害我朋友”。
A女被扶进房后，林男也将B女扶至跃层的二楼房间，反锁房门，脱去B女衣物性侵，B女意识不清而只能无力地推拒､反抗，也遭性侵得逞。
至清晨5､6点，B女稍微清醒而自穿衣物，下楼从微开的房门缝间瞥见A女衣不蔽体的状况，就把自己的衣服给A女穿，2女质问3男“怎么可以这样对我们”，争吵一阵子后，2女才离开房间返家，A女不甘受辱且自责害到B女，上午至警局报警，B女不愿追究而未提告诉。
由于4男当天中午就要搭机离境，警方获报后，立即通报航警局对4男实施境管，随即在捷运西门町站逮捕拖着行李的4男；士林地检署复讯后声押禁见刘､王､陈3男获准，林男1万5000元交保。
士检认定4男预谋在离境前一天狂欢，以LINE通话钓台女赴会，4男都承认与女方发生性关系，但都经过对方同意，否认有乘机性交的犯意，但检方根据4男各自所见其他男犯行的证词，以及2女说词，认定2女皆已酒醉不省人事､无力抗拒而遭硬上，认定4男涉乘机性交嫌疑重大，将4男起诉。（图为示意图）
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