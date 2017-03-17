中国警告日本别再南海兴风作浪
据路透社报道，中国于17日对外宣示，如果日本在南海煽风点火，中国会做出坚决应对。有报道指日本将于5月派准航母“出云号”前往南海及印度洋参加联合训练和军演，对此，中国警告日本别再煽风点火，损害地区和平稳定。
一名消息人向路透社透露，两年前下水的日本的直升机母舰，将在新加坡、印尼、菲律宾及斯里兰卡停留，随后七月份与印度、美国的海军军舰在印度洋展开马拉巴尔联合海军演习。
这次巡航将是二战后日本舰队在地理范围内最大一次远航。
中国外交部发言人华春莹周四在例行新闻发布会上表示，近期以来，日本出于一己私利，不断在南海问题上搬弄是非，煽风点火，搅局南海稳定，已经引起中国人民的强烈不满和反对。如果日本继续执迷不悟，甚至想以军事介入南海，危害中方主权和安全，加剧地区紧张，中方必将采取措施坚决应对。
华春莹说：“我愿再次提醒日方，日本不是南海问题当事国，日本在侵华战争期间还有过侵占中国西沙群岛和南沙群岛的不光彩历史，日方理应反省历史，谨言慎行，不要在南海兴风作浪，不要再做损害地区和平稳定的事。”
台湾、马来西亚、越南、菲律宾与文莱主张南海的领土，南海拥有丰富的渔场、石油与天然气，每年约有5万亿美元的全球海上贸易量。
日本对南海水域没有任何主权，但与中国在东海却有海域争端。
中国方面表示，争端应该在无干预的情况下解决。
自2010年以来，北京一直与东盟10国谈判，已制定一套旨在避免南中国海冲突的规则。
中国国务院总理李克强在星期三在人大会议结束后在记者招待会上说，中国希望推进“南海行为守则”的谈判，以保持南海稳定。
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