美联储如期加息传递经济走强信号 影响全球资金流向
核心提示：美联储发布的季度经济预测显示，到今年底失业率预计为4.5%，通胀率预计为1.9%。这些预测数据再次证明美国经济正在稳步增长。
外媒称，美联储3月15日如期提高利率，这是3个月以来的第二次、也是特朗普上台后的第一次，再次印证美国经济表现良好。
据埃菲社华盛顿3月15日报道，美联储主席耶伦在货币政策例会结束后出席新闻发布会时表示：“最简单的信息就是，经济运行良好。”
美联储发布的季度经济预测显示，到今年底失业率预计为4.5%，通胀率预计为1.9%。这些预测数据再次证明美国经济正在稳步增长。
这也是2008年至2009年爆发金融危机以来的第三次加息。当时美联储不得不降息至接近零利率，以刺激美国经济复苏。
上次加息是在2016年12月，而金融危机以来的第一次加息是在2015年12月。
美联储发表声明称，2月以来的经济指标显示美国就业市场继续走强，家庭消费继续温和上涨，企业固定投资有所企稳，整体经济活动保持温和扩张的步伐。
美联储在货币政策例会后发布了新的宏观经济预测数据。与去年年底的预测相比，美联储维持2017年经济增长2.1%的预期不变，并上调2018年经济增长预期至2.1%。
年内还会加息两次
据美国《华盛顿邮报》网站3月15日报道，美联储15日将基准利率调升25个基点，开启了投资者预期的一系列更快速的加息节奏，这将有助于抵御通胀威胁，但也会为负债美国家庭增加成本。
美联储官员在华盛顿召开了为期两天的政策会议后，几乎一致投票支持将关键的隔夜拆借利率提高25个基点，从0.5%-0.75%上调到0.75%-1.0%。
美联储的这项决定意在阻止通胀上升的可能性，通胀上升会令储蓄贬值，还可能破坏经济稳定。但提高利率也会令贷款购房、购车以及使用信用卡购物的美国人的还贷成本上升。
这还可能会挫败特朗普政府雄心勃勃的目标，包括将经济增长率提高至几年来的最高水平，并重振制造业和出口。因为加息提高了借贷成本，往往会抑制经济增长。加息也会吸引投资流向美国，这往往会令美元升值，并让美国出口商品在国外变得更贵。
美联储发布的图表显示，有几位美联储官员调高了对于2017年和2018年加息可能性的估计，预测2017年和2018年会多加息一次。
然而，总的来看，美联储仍然预计2017年会加息三次，联邦公开市场委员会成员对今年年底利率的预测中值为1.4%。预测中值还显示明年将加息三次。
然而，该委员会提高了对更长期利率的预测中值，2019年联邦基金利率的预测中值由2.9%上升到3%。一些对经济增长和通胀的预测也有所提升。
美联储一直坚称它会令利率上调步伐与经济情况的发展相匹配。近几个月来，美国经济表现出了升温迹象。虽然衡量经济增长的广泛指标国内生产总值的增速仍然很低，但失业率已经降至美联储的长期预测之下，企业每个月继续创造大量就业岗位，久未发生的通胀上升似乎即将到来。
考虑到这些令人鼓舞的迹象，美联储急切希望让利率摆脱经济学家所称的零下限——即利率在零左右徘徊。这会令美联储拥有在未来遭遇困难时为刺激经济而降低利率的空间。
影响全球资金流向
据美国《华尔街日报》网站3月16日报道，美联储15日上调短期利率并暗示今年将继续加息，这表明随着美国经济改善，美联储已步入货币政策新阶段，将迈出更激进的步伐来收紧货币政策。
PNC金融服务集团副总经济师格斯·福彻说，经过长达10年的高度宽松后，货币正常化已经起航。
与此同时，巴克莱首席美国经济学家迈克尔·加彭表示，美联储一边加息，一边却没有在加息预期上给出更快行动的信号，这说明美联储想利用有利的金融市场形势，不希望开启更快的加息通道。
市场对美联储的决策反响积极。美国股市和债券价格双双走高。道琼斯指数上涨0.5%。美联储在宣布加息决定时使用的谨慎措辞促使基准10年期美国国债收益率从周二的2.595%跌至2.5%，为去年6月以来最大单日降幅。
近年来，美联储的加息计划每每因经济表现弱于预期而搁浅，这也迫使美联储更多地强调经济下行风险。但目前，美联储已把注意力更多地集中在经济表现强于预期的可能性上，这也推动美国货币政策走上一个新的阶段。
另据《日本经济新闻》网站3月16日报道，美联储3月15日决定自2016年12月以来、时隔3个月再次加息，并预计2017年内还将加息两次。2015年和2016年仅为每年一次的加息速度将加快，美元汇率等对世界市场的影响或将进一步增强。
美国特朗普政府承诺推进大型减税和巨额基础设施投资。具有预算和税制决定权的美国国会的审议刚刚开始，财政支出的时间和规模仍难以预测。如果大型财政扩张推动物价上涨，美联储的加息速度还有可能进一步加快。
鉴于美元的储备货币地位，美联储加息将影响世界资金流向。资金将回归因利率上升而收益率有望提高的美元资产，日本将处于日元遭到抛售的局面。另一方面，此前充裕资金积聚的新兴市场国家将面临资本外流和货币贬值的风险。
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外媒称，美联储3月15日如期提高利率，这是3个月以来的第二次、也是特朗普上台后的第一次，再次印证美国经济表现良好。
据埃菲社华盛顿3月15日报道，美联储主席耶伦在货币政策例会结束后出席新闻发布会时表示：“最简单的信息就是，经济运行良好。”
美联储发布的季度经济预测显示，到今年底失业率预计为4.5%，通胀率预计为1.9%。这些预测数据再次证明美国经济正在稳步增长。
这也是2008年至2009年爆发金融危机以来的第三次加息。当时美联储不得不降息至接近零利率，以刺激美国经济复苏。
上次加息是在2016年12月，而金融危机以来的第一次加息是在2015年12月。
美联储发表声明称，2月以来的经济指标显示美国就业市场继续走强，家庭消费继续温和上涨，企业固定投资有所企稳，整体经济活动保持温和扩张的步伐。
美联储在货币政策例会后发布了新的宏观经济预测数据。与去年年底的预测相比，美联储维持2017年经济增长2.1%的预期不变，并上调2018年经济增长预期至2.1%。
年内还会加息两次
据美国《华盛顿邮报》网站3月15日报道，美联储15日将基准利率调升25个基点，开启了投资者预期的一系列更快速的加息节奏，这将有助于抵御通胀威胁，但也会为负债美国家庭增加成本。
美联储官员在华盛顿召开了为期两天的政策会议后，几乎一致投票支持将关键的隔夜拆借利率提高25个基点，从0.5%-0.75%上调到0.75%-1.0%。
美联储的这项决定意在阻止通胀上升的可能性，通胀上升会令储蓄贬值，还可能破坏经济稳定。但提高利率也会令贷款购房、购车以及使用信用卡购物的美国人的还贷成本上升。
这还可能会挫败特朗普政府雄心勃勃的目标，包括将经济增长率提高至几年来的最高水平，并重振制造业和出口。因为加息提高了借贷成本，往往会抑制经济增长。加息也会吸引投资流向美国，这往往会令美元升值，并让美国出口商品在国外变得更贵。
美联储发布的图表显示，有几位美联储官员调高了对于2017年和2018年加息可能性的估计，预测2017年和2018年会多加息一次。
然而，总的来看，美联储仍然预计2017年会加息三次，联邦公开市场委员会成员对今年年底利率的预测中值为1.4%。预测中值还显示明年将加息三次。
然而，该委员会提高了对更长期利率的预测中值，2019年联邦基金利率的预测中值由2.9%上升到3%。一些对经济增长和通胀的预测也有所提升。
美联储一直坚称它会令利率上调步伐与经济情况的发展相匹配。近几个月来，美国经济表现出了升温迹象。虽然衡量经济增长的广泛指标国内生产总值的增速仍然很低，但失业率已经降至美联储的长期预测之下，企业每个月继续创造大量就业岗位，久未发生的通胀上升似乎即将到来。
考虑到这些令人鼓舞的迹象，美联储急切希望让利率摆脱经济学家所称的零下限——即利率在零左右徘徊。这会令美联储拥有在未来遭遇困难时为刺激经济而降低利率的空间。
影响全球资金流向
据美国《华尔街日报》网站3月16日报道，美联储15日上调短期利率并暗示今年将继续加息，这表明随着美国经济改善，美联储已步入货币政策新阶段，将迈出更激进的步伐来收紧货币政策。
PNC金融服务集团副总经济师格斯·福彻说，经过长达10年的高度宽松后，货币正常化已经起航。
与此同时，巴克莱首席美国经济学家迈克尔·加彭表示，美联储一边加息，一边却没有在加息预期上给出更快行动的信号，这说明美联储想利用有利的金融市场形势，不希望开启更快的加息通道。
市场对美联储的决策反响积极。美国股市和债券价格双双走高。道琼斯指数上涨0.5%。美联储在宣布加息决定时使用的谨慎措辞促使基准10年期美国国债收益率从周二的2.595%跌至2.5%，为去年6月以来最大单日降幅。
近年来，美联储的加息计划每每因经济表现弱于预期而搁浅，这也迫使美联储更多地强调经济下行风险。但目前，美联储已把注意力更多地集中在经济表现强于预期的可能性上，这也推动美国货币政策走上一个新的阶段。
另据《日本经济新闻》网站3月16日报道，美联储3月15日决定自2016年12月以来、时隔3个月再次加息，并预计2017年内还将加息两次。2015年和2016年仅为每年一次的加息速度将加快，美元汇率等对世界市场的影响或将进一步增强。
美国特朗普政府承诺推进大型减税和巨额基础设施投资。具有预算和税制决定权的美国国会的审议刚刚开始，财政支出的时间和规模仍难以预测。如果大型财政扩张推动物价上涨，美联储的加息速度还有可能进一步加快。
鉴于美元的储备货币地位，美联储加息将影响世界资金流向。资金将回归因利率上升而收益率有望提高的美元资产，日本将处于日元遭到抛售的局面。另一方面，此前充裕资金积聚的新兴市场国家将面临资本外流和货币贬值的风险。
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