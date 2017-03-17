从“门外汉”到“优等生”，美媒称中国渐成WTO捍卫者
彭博新闻社网站3月16日发表题为”中国培养世界贸易组织储备人才15年，备战中美贸易战“的文章，全文如下：
在唐纳德·特朗普扬言要削弱世界贸易组织（WTO）的地位之际，中国的谈判人员已经用了15年时间暗中学习应对贸易争端的诀窍，以这支大军为后盾，中国倒是出人意料地逐渐成为WTO捍卫者。
特朗普对二战后支撑起资本主义制度的诸多国际机构的作用提出异议，在这种情况下，WTO逐渐成为验证特朗普对既有规则能进行多大程度修改的试验场。
虽然WTO的执行力有限，但中国在WTO已经积累了雄厚的人才储备，热衷于让WTO继续发挥作用。当美国作为创始成员声称WTO不再能够发挥出应有的作用时，中国的官员却热情赞扬WTO是当今应对全球化逆潮的中流砥柱。
中国商务部发言人孙继文3月9日说：“只有符合WTO规则的贸易才是真正的公平贸易。”外交部发言人耿爽在回答有关特朗普贸易政策的一个问题时说，中国支持以WTO为核心、以规则为基础、公平开放的多边贸易体制。
中国维护WTO，这证明它虽然一开始是一个外来者，却在这个组织里如鱼得水。加入WTO后，中国开始培养能够利用WTO规则为自己争取利益的外交官和律师。
华盛顿战略与国际问题研究中心中国商业与政治经济项目主任斯科特·肯尼迪说：“中国人已经从游离于WTO体系之外变为在这个体系内发挥重要的领导作用。中国从那里得到了非常大的好处，也是这个组织的主要拥趸。他们认为中国的经济成功离不开它。”
但是以前中国并不这样想。在小布什时期甚至到奥巴马政府早期，中国官员把美国向WTO投诉它看成是一种“外交侮辱”。
国家安全委员会亚洲事务前高级主管埃文·梅代罗斯说，现在中国认为美国提交诉讼属于贸易争端正常解决程序，中国自己也向WTO投诉。现在，中国正通过这个组织促使美国和欧洲承认它的“市场经济地位”，一旦得到认可，要想对中国采取反倾销措施，难度就大了。
日内瓦的贸易官员说，中国人是学习WTO争端解决机制的优等生。善于拉关系的中国外交官们经常举行精心准备的宴会招待贸易法律师，拜访外交官和其他官员。出席过宴会的人说，中国的外交官们都很善于倾听，请宾客们在关系中国的问题上坦诚相对。
梅代罗斯说：“中国现在涌现出一批通晓全球贸易事务的官员。这些人在WTO内已经工作了10年甚至更长时间。实际上，这意味着，这些人对于运用WTO的规范规则已经基本驾轻就熟。”
不过，中国与国际贸易的接触是一个艰难的学习过程。中华全国律师协会会长王俊峰回想起1986年为中国一家国企在德国洽谈协议的往事。当时，王俊峰还只是中国为数不多的贸易法律师中的一个，仅仅学了两个月的英语，他说：“在前两个月的谈判中，我不得不每天查字典来弄明白所有贸易术语。”
王俊峰说：“那时中国的国际贸易专家凤毛麟角，但是现在不一样了。”他估算，现在中国国内大约有6万名律师拥有国际贸易领域执业资格。
对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院的屠新泉教授说，中国后来派遣律师对往往跟自己没有多少利益关系的案件提交第三方意见。到目前为止，中国作为第三方参与的案件只比美国少1桩。
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