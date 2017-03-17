中国军力——世界上最庞大的军队正从亚洲扩张至非洲
美国《新闻周刊》3月15日文章，原题：中国军力-世界上最庞大的军队正从亚洲扩张至非洲 世界上规模最大的军队将继续壮大。北京上周宣布将增加军费约7%，达到约1470亿美元。此外，为将中国遍及亚洲的经济和军事影响力扩张至非洲，北京还计划扩充其海军陆战队。据报道，该举措是中国“一带一路”构想的一部分。
中国海军专家李杰表示，中国在军事上加大投入将有助于在海外推行其外交政策。除了在台湾、东海和南海的固有使命，可以预见，中国海军的使命将扩大至海外，包括维护海上贸易生命线以及保护海外的军事补给港口等。
美国福克斯新闻网3月15日文章，原题：中国是美国的下一个威胁？北京扩充军队以保护贸易 据媒体报道，中国将使其海军陆战队的规模增加4倍，从2万人增至10万人。有专家表示，中国还将扩充其海军规模，包括在目前23.5万人的基础上增加15%、新建能停靠多个航母战斗群的海军基地，并增加核动力攻击潜艇、驱逐舰、海基导弹防御平台数量。“中国的阿喀琉斯之踵是贸易，尤其是通过海洋运输进入其港口的自然资源，这也是中国必将在全球部署兵力的主要原因。”华盛顿智库国家利益中心防卫研究主任哈里·卡扎安尼斯说：“北京的军队正缓慢但坚定地致力于加强并保护其海外中心，以及途经欧洲、中东和非洲进入中国领海的贸易通道。”中国军事专家表示，中国正在壮大其军队实力、增加军队数量、改善其编制并拓展其行动范围，以捍卫其海洋权利并保护其在“中国海”上的资产。因此，中国海军的地位将变得更加重要。卡扎安尼斯认为，作为一个拥有全球利益且仅次于美国的世界第二大经济体，中国确实有必要重塑其军队及实力。(作者马丽娅·齐默曼，丁雨晴译)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost