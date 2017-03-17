综述：智利高级别对话会强调支持自由贸易
亚太区域经济一体化高级别对话会15日在智利比尼亚德尔马落下帷幕。来自15个国家的外交部长､贸易部长和国家代表强调将继续推进亚太贸易自由化。
智利外交部长埃拉尔多·穆尼奥斯在会议结束后的新闻发布会上说：“我们希望会议成果将有助于推进亚太区域经济一体化和贸易自由化进程。”
“当今世界贸易正面临不确定性，这次会议本身就是一个有意义的信号，是推进区域经济一体化的一种方式，我们将继续和与会各方讨论自贸协定，”穆尼奥斯说。
会议期间，由智利､秘鲁､墨西哥和哥伦比亚组成的太平洋联盟召开外长会议，一致同意太平洋联盟作为一个平台与其联系国就自贸协定进行磋商。
在被新华社记者问及太平洋联盟是否有可能与区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)合作时，哥伦比亚贸易､工业和旅游部长玛丽亚·拉科图雷说：“所有贸易协定都在太平洋联盟的谈判桌上，联盟的目标是更好地融入亚太。”
此外，在美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，TPP剩余11个成员国在会议期间共同发表声明，重申将继续紧密协作致力于市场开放，推动货物､服务贸易和投资自由化，继续推进经济区域一体化，坚持贸易自由化的基本原则。
日本代表､内阁府副大臣越智隆雄在新闻发布会上强调，尽管美国退出TPP，但其余成员国仍需继续进行对话。他说：“我们探究各种替代方案，不排除任何一种可能路径，希望就TPP与各个成员国继续进行对话。”
应太平洋联盟轮值主席国智利邀请，中国政府拉美事务特别代表殷恒民大使率团出席此次对话会。殷恒民表示，中国参加会议的主要目的是和与会各方共同推进区域经济一体化､推进亚太自贸区建设进程和经济全球化。
殷恒民表示，在当今世界经济形势下，亚太各经济体应坚持区域经济一体化的大方向，发出坚定支持经济全球化的声音，推动构建亚太开放型经济，深入推进亚太自贸区建设。
为期两天的亚太区域经济一体化高级别对话会由智利发起，目的在于进一步推进区域经济一体化，应对当前国际贸易自由化面临的不确定性因素。包括智利､澳大利亚､加拿大､美国､日本､韩国､马来西亚､新加坡､中国和哥伦比亚在内的15个国家参加了此次会议。(新华社记者王正润)
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