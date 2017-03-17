中国驻新加坡大使向中华总商会介绍中新关系最新进展
综合讯，据中国外交部的报道，中国驻新加坡大使陈晓东日前向新加坡中华总商会介绍了中新关系的最新进展，以及中国最近举行的“两会”的情况。
陈晓东说，中国正在继续深化改革，继续扩大开放，并积极倡导自由贸易，推动有关双多边自贸建设。而新加坡经济正经历转型，未来经济委员会及政府2017年预算等，也明确提出加强国际联系等经济发展的重点领域。
陈晓东说，当前形势下，中新双方的共同利益不断上升，两国合作面临新的重要机遇。
他希望中华总商会继续适应形势发展，聚焦中新合作重点，积极引领新加坡企业参与“一带一路”建设，不断促进中新文化、教育、科技、青年等领域交流与合作，更多造福于中新两国和两国人民。
陈晓东是在3月15日晚，中国驻新加坡大使馆同当日上午刚刚就职的新加坡中华总商会第59届董事会在使馆举行联谊会时，作上述表示。
陈晓东对中华总商会上一届董事会为促进中新友好交往与合作所做大量工作表示衷心感谢。
新加坡中华总商会会长黄山忠在致辞中表示，新中友好源远流长，各领域合作务实深入。总商会成立以来，始终致力于发挥自身优势，加强对华交流与合作。新中双方一致同意将“一带一路”作为两国未来合作的新重点，总商会愿以此为契机，继续发挥好桥梁和纽带作用，深化同中方的沟通与合作，推动新中友好交往与互利合作迈向更高水平。
中国与新加坡的关系去年遭遇寒潮，中新双边合作联委会第十三次会议去年没有举行，一直延宕到今年2月底才举行。
在这次延期举行的会议上，中国常务副总理张高丽希望与新加坡方面一起，“夯实民意基础”。而今年春节的团拜会上，陈晓东表示，“希与新方各界有识之士一道，良性互动，相向而行，共同为推动中新关系平稳发展而努力。”
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