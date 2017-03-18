解放军新战略：推进可再生能源

美国詹姆斯顿基金会《中国简报》最新一期文章，原题：可再生能源与解放军的下一代自给 中国政府或解放军对可替代能源感兴趣并非新鲜事。事实上，基层部队试验并推动可再生能源使用已逾10年。比如，2007年驻西藏解放军部队的军人就描述了各种可再生能源，能创造“独立的发电系统”。
中国2015年国防白皮书“中国的军事战略”中的有些话，可被解读为推动使用可再生能源，尽管并未点明。比如“推进现代后勤建设”，“创新保障模式”等。可再生能源符合这些目标，因为它可降低解放军对传统能源的需要，提供替代支持手段。
事实上，解放军已经朝这个方向行动了。不久前被披露的卫星照片中，宁波海军基地内和周边设施以及三沙岛礁建筑物上均可见太阳能板。风力发电和太阳能板组成的混合式电站也日益普遍，尤其是在中国的岛屿和所声索的领土上。
解放军营地或周边出现可再生能源设施，观察人士不应意外。首先，这对解放军的营房、武器库和机场等是个补益。其次，一种独立、电网以外的电力来源可用于进攻和防守，它与解放军军事斗争准备的基本原则相一致。其三，这可缩小解放军庞大后勤保障的“脚印”，特别是在偏远地点。其四，这与解放军的信息化努力一致。最后，若因自然或其他原因受到干扰或损害，可再生能源设施方便修复，而现有的电力基础设施修起来更困难。
可再生能源不是解决中国民用或军用能源需要的“万灵药”。但随着中国慢慢脱离对传统能源的依赖，它可降低解放军的脆弱性并增强适应力。
中国近年来投资发展可再生能源，是政治、社会、经济、环境和国家安全诸多目标统一体的一部分。一个更广泛、更明确的能源战略正在开始，它将快速推进以可再生能源为基础的解放军新一代自给。▲(作者威尔逊·沃恩迪克，陈俊安译)
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