韩国会第一大党呼吁暂停“萨德”部署：应取得中俄同意

在韩国国会席位数最多的共同民主党17日加大力度反对在韩部署美国的导弹防御系统，并再次呼吁首尔政府在部署问题上获得议会批准。
据韩联社3月17日报道，这一中左翼政党在朴槿惠下台后变得越来越受欢迎，该党就“萨德”问题召开内设委员会首次扩大会议，并要求立即暂停正在进行的部署工作。
共同民主党提升了“萨德”委员会的地位，并扩大了该组织的规模，这显然是为了在5月9日的总统大选前进一步向政府施压。
该委员会主席、共同民主党议员沈载权说：“拦截朝鲜导弹的‘萨德’系统的实际防御能力是有限的。”
沈载权现任国会外交统一委员会主席。他说：“这一部署引发了中国的强烈抗议，使得举步维艰的韩国经济雪上加霜。”
他后来重申了该党的立场：政府在部署“萨德”前必须征得议会的同意，因为该项目涉及向美军提供韩国的土地。
报道称，韩国政府坚称部署“萨德”无需获得议会批准，中国和俄罗斯对美军加大在东北亚的军事存在表达了强烈不满。
沈载权敦促代总统黄教安停止部署“萨德”，集中精力组织一场公正的总统选举。
另据韩联社3月16日报道，韩国共同民主党院内代表禹相虎16日表示，韩国应推迟部署美国导弹防御系统，直到取得北京和莫斯科的同意。
禹相虎还说，首尔应该让新政府决定部署“萨德”的问题，并确保该问题不会破坏韩国和邻国的关系。
此外据俄罗斯《生意人报》3月16日报道，韩国15日宣布5月9日举行总统选举，这标志着因弹劾朴槿惠而达到高潮的该国政治史上最动荡时期的结束。朴槿惠的失败和发生在这之前的丑闻令右翼政党候选人的胜算为零，左翼力量代表几乎锁定胜局。新国家元首很可能将调整与朝鲜、中国、美国和俄罗斯的关系。
报道称，最有希望在大选中胜出的是共同民主党候选人文在寅。主要问题是，新总统是否会撤销部署“萨德”系统的命令。在2016年宣布部署“萨德”后，首尔和主要贸易伙伴北京的关系急剧恶化，中国开始进行未经宣布的经济制裁，北京、上海和香港的分析人士一致认为，“这只是个开始”。
韩国国民大学教授安德烈兰科夫认为：“决定很可能改变。尽管目前大多数韩国人支持部署“萨德，并认为该系统只是防御性的。”
文在寅在周二举行的电视辩论中表示支持“外交解决”问题，但呼吁北京“立即停止不公正的回应举动”。
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