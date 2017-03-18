常用止痛药增心脏停跳风险

丹麦的一项新研究表明，常见的，通常被认为是无害的，非处方止痛药物可能增加心脏骤停的风险。
这项研究发表在《欧洲心脏病学杂志 - 心血管药物治疗》中，发现使用非甾体抗炎药（NSAID），如布洛芬，萘普生和双氯芬酸，增加31％心脏骤停的风险。
丹麦哥本哈根大学医院心脏病学教授Gunnar H. Gislason教授是研究的作者之一，在新闻稿中说：“研究结果清楚地显示NSAIDs不是无害的。 “NSAIDs应谨慎使用，并且他们应该避免在心血管疾病或许多有心血管危险因素的患者。
对于这项研究，研究人员使用全国性的丹麦心脏停搏登记表，在2001年至2010年间确定了丹麦所有的院外心脏骤停患者。研究人员还从1995年收集了丹麦药房中所有收回的NSAID处方的数据。
他们能够确定除在医院的心脏骤停的28,947人。其中，3,376例在出意外前30天内接受NSAID治疗。
为了检查心脏骤停和NSAID的使用之间的关联，研究人员比较了在心脏骤停前30天（病例期间）与在没有心脏停搏（对照期）的前30天期间使用NSAIDs的患者。
使用任何NSAIDs与心脏骤停的风险相关联，概率增加31％。在不同的NSAID中，双氯芬酸和布洛芬具有最高的心脏骤停风险，分别为50％和31％。萘普生与COX-2选择性抑制剂塞来昔布和罗非昔布一起不会增加心脏骤停的风险。
心脏骤停和使用NSAIDs的风险增加之间的联系可能是由于这种药物对心血管系统的多种影响。已知NSAIDs影响血小板聚集，这又导致动脉收缩，增加水肿和升高血压。
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