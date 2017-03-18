木耳炒洋葱，降压抗血栓（老人营养餐）

木耳炒洋葱风味搭配，清香适口，而且降压抗血栓，养血活血，十分有益心血管健康。具体做法如下，取洋葱300克，干木耳30克，小葱、花椒、生抽、 食盐、鸡精、烹饪油适量。木耳提前泡发，洗净去除根部杂质，撕成小朵，挤干水分备用；洋葱剥去外层老皮，洗净切大块；热锅热油后，放入葱花和花椒煸炒，然 后倒入洋葱，大火爆炒出香味，然后倒入木耳翻炒，加入适量生抽、食盐和鸡精，翻炒均匀即可。
洋葱具有强烈的特殊气味，这是因为它们含有 一种叫有机硫化物的油脂性挥发物，这种物质不仅能够增进食欲、促进消化，而且具有杀菌、抑癌、增强免疫力等功效；洋葱还含有槲皮素，这些植物黄酮化合物具 有多种健康效应，包括抑癌、降糖、抗衰老等；洋葱中还含有前列腺素A，可扩张血管、降低血液黏度，从而降血压、防止血栓形成，十分有益于预防心血管疾病。
《本草纲目》指出,木耳性平味甘，有补气益智、润肺补脑、活血止血之功效。黑木耳还含有真菌多糖，可以刺激免疫力，降低血液粘度等，有助于预防血栓和心血管病。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost