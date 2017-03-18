女性进入更年期：红景天补气血

北京读者董先生咨询：我老伴去年进入更年期了，不仅脾气变差了，身体素质也不如从前了。我听一位老中医说红景天可以疏通气血、增强免疫力，但不知道具体用法，我便让儿子上网查了查：取红景天3克，研磨成粗末，冲入沸水，泡15分钟，调入适量蜂蜜。请问专家，该方可行吗？
中南大学湘雅医院中西医结合科副主任医师罗杰坤点评：中医认为，女人衰老都是由脾开始，以气血不足导致的容颜衰老为先兆，以内在的精神情绪衰老为标志。 因此，越来越多的女性开始从传统的外保养转移到身体的内部调养上来，女性抗衰老应着重补益脾胃，增强气血的储备，同时养心疏肝、调养精神。
红景天具有补虚益气的作用，能够有效缓解疲劳、抵抗力差等问题。生活中很多女性存在气血不足的情况，如说话无力，很容易感到疲乏；头发干枯、发黄、发 白，容易掉发；入睡困难，容易惊醒，夜尿多，呼吸深重，爱打呼噜，运动时感觉胸闷、气短，疲劳难以恢复等。这位读者所述的情况虽与更年期有一定关系，但病 因主要还是与情志内伤、过劳、饮食不调、先天不足相关。主要病位在心脾，发病起于肝，主要病机为气虚血瘀，造成脏腑亏虚，气血阴阳失调。除了用红景天茶， 还可以补加用归脾汤综合调理。
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