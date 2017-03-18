（国际观察）美德领导人首次会晤貌合神离

美国总统特朗普17日与到访的德国总理默克尔举行会晤，双方讨论了贸易、北约防务、移民、反恐、乌克兰危机等话题。
分析人士指出，这两个盟国领导人的首次会晤原本意在建立良好的合作关系，但双方未能弥合在重要问题上的分歧，美德关系未来发展仍面临挑战。
貌合难掩神离
特朗普是与默克尔这位欧洲政坛“常青树”打交道的第三位美国总统。美国前总统小布什和奥巴马与默克尔均保持了良好关系，但特朗普却在就任前后和默克尔在诸多问题上相互批评。
特朗普在竞选期间将默克尔政府积极接纳难民的政策作为“反面教材”来衬托自己的移民政策，多次抨击默克尔“毁了德国”。他还称欧盟“大体上就是德国的工具”。他任命的美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗也多次就贸易逆差问题批评德国，指责默克尔政府操纵欧元汇率，导致欧元币值被“严重低估”，损害了美国利益。
而默克尔对特朗普的一些做法也进行了公开批评。在特朗普今年1月底推出移民入境限制令后，默克尔对此表示“遗憾”，并指出打击恐怖主义不能作为反对持某种特定宗教信仰群体的借口。在特朗普称自己相信更多欧洲国家会追随英国步伐选择“脱欧”后，默克尔反驳说欧洲的命运掌握在欧洲人自己手中。
为了冲淡此前两人之间的不愉快，并为默克尔访美营造气氛，美德双方在访问前都释放了积极信息。特朗普政府一名官员对媒体吹风时强调，此次领导人会晤将是一次积极的会谈。而德国驻美大使彼得·维蒂希在接受美国媒体采访时也表示，默克尔希望与特朗普建立“牢固、有建设性”的关系，并表示默克尔不会介意特朗普此前说过的话。
特朗普和默克尔在会谈后举行的联合记者会上均表示会谈积极且有建设性，但两人在白宫椭圆形办公室合影留念时的表现却将他们貌合神离的关系展现得淋漓尽致。从美国媒体公布的时长一分钟的视频中可以看出，特朗普和周围人说话而完全忽视默克尔，并在默克尔建议两人握手合照时没有作出任何回应。
分歧难以弥合
移民政策、北约以及贸易是特朗普与默克尔此次会晤的三个重要议题，但双方在记者会上基本都是自说自话，分歧明显。
在分歧最为严重的移民政策上，特朗普和默克尔保持克制没有公开非难对方，但双方阐述的立场明显不同。特朗普表示，移民是一种优待而非既有权利，必须将国民安全放在首位。默克尔则表示，在保障边境安全的同时，应该考虑到给予难民重塑生活的机会。分析人士普遍认为，两人在隐晦地指责对方的移民政策。
在北约问题上，特朗普重申了自己坚定支持北约的立场，但敦促北约盟国承担防务开支。特朗普说，许多北约盟国以前没有承担应该担负的开支，这一做法对美国来说非常不公平。默克尔承诺德国将在2024年达到国防开支占国内生产总值2％的目标，同时强调北约在阿富汗和其他地区对美国反恐作出的贡献，暗示特朗普不应该只从防务开支上评价北约盟友的贡献。
在贸易问题上，特朗普称他倡导的“美国优先”执政理念不是孤立主义，但同时强调美国在全球贸易中受到不公平待遇。默克尔则认可公平贸易的重要性，但强调应以开放的思维来看待全球化。对于特朗普主张的双边而非多边贸易协议，默克尔强调欧盟成员国由欧盟代表对外一致进行贸易谈判。
从特朗普此次会见默克尔的表态以及上任后其他一些相关言论看，他对欧洲盟友的态度较竞选期间有所缓和，逐渐减少指责，而且一再强调支持北约。但分析人士认为，由于特朗普和欧盟传统政治领袖的价值观差异明显，美德关系和美欧关系仍将面临巨大考验。（新华社记者陆佳飞 周而捷）
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