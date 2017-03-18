拔罐，不能哪疼拔哪儿（传统诊疗）

拔罐疗法在中国有着悠久的历史，西汉时期便得到应用，由于操作简便、效果显著，很快就在民间流行开来。如今在临床上，拔罐的治疗范围非常广泛，涉及内外妇儿、骨伤、皮肤、五官等各科疾病。2016年巴西奥运会，美国游泳名将“菲鱼”身上的罐印更是掀起一阵拔罐的国际流行风。
中医认为，拔罐疗法具有通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用。现代研究证实，拔罐可增加局部毛细血管通透性，促进血液循环，加快新陈代谢，有利于体内废物、毒素的排出，从而增强人体免疫力；还能够缓解局部软组织痉挛，调节肌肉功能，缓解疲劳。
拔罐疗法简单易学，很多人往往哪痛拔哪儿。其实，这里面是有误区的。在特定腧穴或疼痛部位拔罐适用于大多数疼痛类疾病，但它们都有一个共同特点，即在肌肉肥厚的部位操作，对于局部肌肉浅薄的部位，如头面部等，一般用闪罐手法。另外，人体的一些特殊部位是不宜拔罐的，如体表大血管处、静脉曲张处、肌肤松弛的部位、五官以及前后阴部，妊娠期妇女的腹部和腰骶部均禁止拔罐。如果存在自发出血性疾病，或局部有皮肤破溃损伤、皮肤传染性疾病或恶性皮肤肿瘤等，也不宜拔罐。
留罐时间一般5～10分钟为宜，每周宜做2～3次，时间过长或频率太高容易损伤 皮肤。拔火罐时要注意用火安全，避免烧烫伤。拔罐结束后适当喝些温开水，并且注意保暖。
真空抽气罐比传统火罐更易操作，安全性更高，适宜在家庭保健中广泛使用，但也要注意相关禁忌，正确使用。
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