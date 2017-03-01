12类“超级细菌” 世卫呼吁各国开发新药
英国《每日电讯报》网2月27日报道，世界卫生组织警告说，造成脓毒症和肺炎等疾病的超级细菌不久将对抗生素有耐药性。它呼吁各国政府停止依靠制药公司来解决这一危机。
卫生官员们列出了12类“对人类健康构成最大威胁的”细菌，因为不久将没有药物可以战胜它们。
专家们以前曾警告说，对用来治疗感染的药物产生耐药性，这比癌症对人类的威胁还要大。
如果抗生素失效，那么重要的医疗手术——包括器官移植、剖腹产、关节置换和化疗——可能变得太危险而无法进行。全世界约有70万人死于耐药性感染。如果不采取行动，估计到2050年死于这种感染的人将达到1000万。
现在，世卫组织提供了一个对抗生素具有耐药性的“优先病原体”名单——对人类健康构成最大威胁的12类细菌。医学研究慈善机构威尔克姆基金会说，这个名单对于指导研究开发新的抗生素很重要。
这个名单上的细菌可造成严重而且往往致命的感染，比如血液感染和肺炎。其中最优病原体包括对多种药物有耐药性的细菌，在医院和养老院构成特别大的威胁。
其他耐药性越来越强的细菌被视为“高度优先”和“中度优先”，会造成较常见的疾病，比如淋病或者沙门氏菌造成的食物中度。
世卫组织负责卫生体系和创新事务的助理总干事玛丽-博勒·基尼说：“对抗生素的耐药性越来越强，我们的治疗手段正在快速耗尽。如果仅仅依靠市场力量来解决问题，那么我们最急需的新型抗生素将得不到及时研发。”
世卫组织说，它希望这个名单能够推动各国政府出台政策来鼓励开发新药。
专家们通过考察多个标准列出了这个名单，包括细菌造成的感染的致命程度以及治疗感染的新药是否处于研发过程中。
对于公布这个名单，韦尔科姆基金会耐药感染主管蒂姆·金克斯评论说：“这个优先病原体名单，对于指导研究、争分夺秒地与耐药性感染赛跑十分重要。耐药性感染是对当今人类健康最大的威胁之一。”
金克斯说：“没有有效的药物，医生就无法为患者治病。在一代人的时间里，如果没有新的抗生素，那么耐药性干扰造成的死亡人数就可能高达每年1000万人。”
他说：“如果没有新的药物来治疗致命的感染，那么救命手术，比如化疗和器官移植以及剖腹产和髋关节置换等，都可能成为致命手术。在世卫组织的指导下，韦尔科姆基金会将致力于帮助解决这个越来越严重的问题。”
以下是这些细菌的完全名单，根据需要新型抗生素的紧急程度分类。
“最”优先
鲍曼不动杆菌，对碳青霉烯类抗生素有耐药性
绿脓假单胞菌，对碳青霉烯类抗生素有耐药性
肠杆菌科，对碳青霉烯类抗生素有耐药性，能产生超广谱β -内酰胺酶
“高度”优先
屎肠球菌，对万古霉素有耐药性
金黄色葡萄球菌，对甲氧西林有耐药性，对万古霉素有中度耐药性
幽门螺旋杆菌，对克拉霉素有耐药性
弯曲菌属，对氟喹诺酮类抗生素有耐药性
沙门氏菌，对氟喹诺酮类抗生素有耐药性
淋病奈瑟菌，对头狍菌素有耐药性，对氟喹诺酮类抗生素有耐药性
“中度”优先
肺炎链球菌，对青霉素不敏感
流感嗜血杆菌，对氨苄青霉素有耐药性
志贺氏菌属，对对氟喹诺酮类抗生素有耐药性
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