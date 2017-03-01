中国企业今年境外筹集261亿，超过境内
《金融时报》网2月28日报道，中国企业今年以来在境外债市筹集261亿美元，在国内债市筹集210亿美元，突显企业对人民币信心增强。
中国企业今年以来从国际债券市场借入的资金多于它们向国内投资者借入的资金，这一现象打破了传统，其背景是中国官方侧重于遏止资本外流。
银行和其他企业借款人被悄悄鼓励在境外筹集外币资金，以限制中国企业出售人民币为境外投资买单的需要。在境外增加借款还带来这样一种可能性，即企业将会把一部分资金汇回境内，在此过程中支撑人民币汇率。
Dealogic的数据显示，在银行和房地产开发商的引领下，中国企业已通过境外债券发售筹集了261亿美元，相比之下在国内债市筹集了210亿美元。中国企业寻求境外资金来源的另一个推动因素是政策制定者今年引入的较高利率。
在以本币以外的货币筹集资金方面，银行长期跻身于最活跃的市场参与者之列，其目的是支持境外扩张。本月，中国银行(Bank of China)和中国工商银行(ICBC)的香港部门以两、三年期美元计价交易向投资者筹集40亿美元，而中国建设银行(CCB)的欧洲分支筹集了5亿欧元（约合5.3亿美元）。
银行家们表示，境外的交易洪流还似乎表明了一定程度的企业信心，即中国已经控制住了人民币贬值，因为如果人民币汇率大跌，借款人的债务负担将大幅加重。
去年离岸市场人民币兑美元汇率下跌5.8%，在岸市场人民币汇率下跌6.5%。进入2017年以来，随着美元涨势暂停，离岸市场人民币汇率已经上涨1.7%。
“两方面的因素在结合起来产生作用：一是中国鼓励境外借款，二是人们判断人民币贬值的情况可能没有他们原来想象的那么严重，”法国巴黎银行(BNP Paribas)大中华区环球市场部主管赖长庚(CG Lai)表示。
赖长庚补充说，年初中国利率走势的不确定性也抑制了国内活动，借款人及投资者都面临着比预期更紧的货币状况。中国人民银行(PBoC)在春节黄金周过后收紧一系列货币市场利率，令市场惊讶。
“1月的形势极不确定，但现在人们更为放心：中国并没有将政策由‘宽松’转向‘紧缩’，而只是在更大程度上趋于‘中性’，”赖长庚表示。那些紧张情绪已大幅推高在岸债市的收益率，今年以来三年期公司债券平均收益率达到5.56%，远高于2016年第四季度的4.63%。
银行家们确实预期中国企业的借款模式将恢复常规，即在境内借款超过境外。
“这是暂时的，因为在岸债券市场正在经历某种市场回调，收益率曲线出现显著变化，”一位银行家表示。
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