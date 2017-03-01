中新关系的关键在于相互尊重彼此的核心利益、关切：中媒
《中国日报》昨日（2月28日）评论版文章指出，周一举行的中新双边合作联委会会议表示，新加坡与中国的关系已回归正常。
新加坡副总理张志贤于26日率领代表团到访中国，于27日与中国国务院副总理张高丽共同主持了双边合作联合委员会第13次会议。
此外，双方也举行了中新苏州工业园区联合协调理事会第18次会议、中新天津生态城联合协调理事会第9次会议、以及中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第1次会议。
《中国日报》文章认为，这显示出双方都愿意抛弃最近的分歧，并将注重于深化对两国和整个地区有意义的合作。
文章指出，中国一直重视与新加坡的关系，将新加坡视为经济合作的重要伙伴，也是中国与东南亚国家之间的桥梁。
2015年，两国首脑相互进行国家访问，以纪念两国建交25周年，并共同建立全方位合作伙伴关系。
《中国日报》文章认为，27日的双边会议提供了一个很好的机会，让两国能够采取具体步骤，以实现这份伙伴关系。文章也指出，两国具有扩大双边和多边合作的良好前景。
具体来说，文章认为新加坡作为国际航运枢纽，可以与中国协调发展战略，积极推动基础设施、金融和信息技术等领域的双边合作，从而在“一带一路”倡议中发挥重要作用。
为了保持这种理想的发展势头，文章认为双方应该更加谨慎处理两国之间存在的分歧。例如，去年新加坡对南海仲裁案的立场、以及新加坡武装部队一批装甲车在香港海关被扣留等事件。文章指出，这些事件使去年的中新关系蒙上了阴影。
要避免中新关系再面临不必要的破坏，文章认为，关键在于相互尊重彼此的核心利益、以及适应彼此的主要关切。
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