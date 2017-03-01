玉竹和白蜜，可养颜美容
山东读者李女士咨询：朋友向我介绍了一个延缓皮肤衰老的偏方：玉竹1千克磨成粗粉末，加水煎煮3次后弃渣取汁浓缩，加白蜜250克调成膏状装瓶。每日早晚空腹服用30克，开水冲服。我试服了一段时间，感觉有些效果。想请专家解析此方养颜的道理何在？可以长期服用吗？
成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和点评：玉竹又名葳蕤，为百合科植物玉竹的根茎。玉竹性微寒，味甘平，有滋阴润燥、养胃强心、补虚除烦、生津止渴和延年益寿等功效。早在《神农本草经》中就记载，玉竹“久服去面黑黯，好颜色，润泽，轻身不老”，常用于治疗热病阴伤、咳嗽烦渴、虚劳发热、消谷易饥等证，有“补而不腻，不寒不燥”的特点，服用后能“补益五脏、滋养气血”。
白蜜（土蜂蜜）为营养佳品，中医认为，白蜜能补虚润肺、调补脾胃、润肤生肌、解毒等。玉竹与白蜜制膏服用，具有润燥护肤、养颜消斑、益寿抗衰之功。本方服用简便、经济、无副作用，也有一定美容、润肤效果，中年女性可以长期服食。
不过，女性想要青春长驻，平时还需保持精神愉快，注意饮食调理和睡眠等。
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