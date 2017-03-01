金正男案2女嫌疑人今日被起诉 案件定4月13日过堂
涉嫌谋杀金正男的越南籍的Doan Thi Huong（28岁）和印尼籍的Siti Aisyah（25岁）今日以马来西亚刑法第302条款（谋杀罪）及第34条款（同谋罪），被正式起诉。
一旦罪行成立，将被判处死刑。
据星洲网报道，越南籍女嫌犯在法庭通译员念完控状后，以简单的英语说：“我没杀人。”
报道指出，印尼大使馆为印尼籍女被告聘请5人律师团队，而越南籍女被告的辩护律师希尔旺则是由她的家属所聘请。
据马来西亚《东方日报》报道，印尼驻马代大使安德烈亚诺·欧文、以及越南驻马大使馆代表，也于今早约9时30分分別抵达法庭。
西蒂艾莎律师团主要律师魏顺成（Gooi Soon Seng）要求法庭发出封口令，禁止警方及任何潜在证人，发表任何有损辩方利益的言论，以确保案件获得公平审理。
他表示，此前曾有损害辩方的言论。
法院法官哈尼（Harith Sham Mohamed Yasin）批准了此要求，并择定此案于4月13日过堂。
据《星报》报道，没有两人进行抗辩的记录。
在离开法庭时，两名女被告被目睹身穿防弹衣。据星洲网指出，被告身穿防弹衣离开法庭在马来西亚是极为罕见的。而马来西亚《中国报》也指出，法庭楼上及四周都部署了持MP5冲锋枪或M16莱福枪的特警。
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