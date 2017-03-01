新加坡代表团访华背后的“政治信息”：中媒
参考消息网2月27日报道，“新加坡副总理带着11个部长（官员）去了中国！啥这么重要？”这样一条带着“悬疑”的文章标题引来网友的诸多评论。
事实上，这是一次迟来的访问。新加坡《联合早报》上个月报道称，两国每年都举行副总理级的双边联委会会议，会议轮流在两地举行，以汇报两国各大重要合作项目所取得的进展。“不过，这个原本应该在中国举行的双边会议去年未能如期召开。”
也正因此，张志贤副总理此时访华引来了新加坡媒体的无限期待。
新加坡代表团到底有多重量级？
关于张志贤访华，中国外交部发言人耿爽在5天前（22日）即已宣布：应中国国务院副总理张高丽邀请，新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤2月26日至3月1日率7名部长访华。
从当时公布的信息来看，新加坡访问团此次将出席的系列会议看上去还不少，其中包括：中国新加坡双边合作联委会第十三次会议，中新苏州工业园区联合协调理事会第十八次会议，中新天津生态城联合协调理事会第九次会议，中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第一次会议。
“中国与新加坡的关系迎来缓和，新加坡副总理率阵容强大代表团访华。”有新加坡媒体如此评价此次访问。
那么，这次访华的新加坡代表团到底有多重量级？用《联合早报》的话说，随张志贤参加会议的代表团“阵容强大，有11名担任政治职务者，其中包括几名被视为第四代领导人的政治人物”。
具体来说，7名部长包括：贸工部长，外交部长，文化、社区及青年部长，总理公署部长，国家发展部长兼财政部第二部长，教育部长（学校）兼交通部第二部长，教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长。此外还有3名高级政务部长，以及新加坡国家发展部兼贸工部政务部长等多名政府官员随行。
而外界观察的，显然不仅是双方会谈的经济合作议题，还有背后释放的政治信息。
新加坡本地网站慈母舰分析称，与中国和其他国家的双边会谈相比，此次中国新加坡双边合作联委会的规格“独一无二”；有4位新加坡部长是第一次参加中新双边合作联委会的会议，而他们都是新加坡“第四代领导人班底的核心”。而且还有多人在新加坡未来经济委员会担任重要职务，该委员会不久前发布的新加坡未来10年经济发展策略被寄予厚望。
慈母舰还指出：新加坡本地的分析人士不仅看好此次签署的多项协议，他们也将此次访问视为新加坡和中国关系“全面回暖的表现”。
过去的几个月，中新之间发生了什么？
从2016年下半年开始，新加坡与中国的关系持续遇冷。
参考消息指出，去年7月，新加坡对国际仲裁法庭关于南海争端的所谓仲裁结果表达了支持，甚至还积极推动将这一内容写进是年9月在委内瑞拉举行的不结盟运动（Non-Aligned Movement）峰会的最终文件中。一些新加坡高官在多个国际场合高调表达相关立场。
虽然新加坡驻华大使罗家良否认本国曾在上述场合提及南海仲裁问题，但中国外交部发言人耿爽则说：“某个国家”曾试图在不结盟运动峰会上给中国下绊子。
在随后的11月，香港海关扣押了9辆新加坡军方的装甲车，这些军车当时正被从台湾经香港运往新加坡。参考消息称，这批装甲车在停经香港时被卸落码头的堆场，却没有报关，而涉事船公司办理报关手续时，并没有提及货柜内有装甲车等军事装备。
台媒当时报道称，这些装甲车属于新加坡陆军“星光部队”，相信是前往台湾训练结束后运回新加坡。当新加坡媒体此前发出各种猜测时，新政府和军队先后表态希望尽早拿回这9辆装甲车的同时，也在多个场合反复强调“一中”原则。
而从去年11月底到本月3日，中国外交部发言人至少六次在记者会上回应这批装甲车的问题。
“僵局”看上去一直持续到2017年，中新关系才终于迎来了春江水暖。1月17日，中国外交部副部长刘振民和新加坡外交部常任秘书池伟强会面后，确定将于2月举行双边合作联委会议。
七天后的1月24日，香港海关公布，已完成遭扣押新加坡装甲车等战略物品怀疑违法个案的调查，该批军车及有关装备将经由船公司归还新加坡。香港海关表示，仍可能作出刑事检控。
参考消息称，此前新加坡政府的多位高级官员也先后向中方“示好”：新外交部长维文在《海峡时报》“全球展望”论坛上向中国保证，“我支持一个中国原则，我们不会偏离这一原则”。他表示，新加坡不会允许任何问题绑架对华关系。该国国防部长黄永宏也在美国参加军事论坛时表示，遏制中国的崛起“既不可能，也没有战略必要”。
新加坡网友：本国缺乏“远见卓识”的人
除了香港海关表态将归还装甲车，中方在外交场合也一直在释放建设性的积极信号。
据中国驻新加坡大使馆网站的一份新闻稿，今年1月30日在出席新加坡“华社”的春节团拜谈到中新关系时，中国驻新加坡大使陈晓东使用了“有识之士”的说法。
新闻稿原文是这样表述的：“陈大使在交流中表示希与新方各界有识之士一道，良性互动，相向而行，共同为推动中新关系平稳发展而努力。新方各界人士期待与中方加强交流合作，增进友谊，推动新中关系展现新前景。”
2月10日，新加坡《南洋视界》脸书转述了陈晓东大使的这个说法：愿与新加坡“有识之士”一起推动中新关系平稳发展。该文立即在网上引起新加坡网友的“浓厚兴趣”。什么是有识之士？中国大使的这番表态又意味着什么？新加坡网友显然看懂了其中的端倪。
“说得好！就是那一小撮‘无识之士’破坏了新中关系！”一位网友表示。更多人则纷纷在“有识之士”和新加坡的自我差距上展开了联想：“有识之士，这四个字真是可圈可点啊！”“有识之士是具有才能和远见卓识的人，我们的都在雾里看花，还有谁呢？”
其实新加坡网友更关注的，显然不仅仅是中新关系，他们更在意的是本国经济的发展和在国际上的地位。
2月9日，一位名叫“Zhao Flora”的新加坡网友在脸书上表示：“以前东南亚国家要跟李光耀咨询怎么和中国打交道，现在是菲律宾和马来西亚教新加坡怎么做。才几年时间，变化真大啊。”
她是针对当天马来西亚华文媒体《光华日报》上一则“马来西亚华人呼吁新加坡和马国政府，让中国夺标双坡高铁”的新闻发出如是感慨的。
“Zhao Flora”的感慨，引来了另一位名为“Kian San Ong”网友的回应，他写道：“国人高傲之心，学会宽容、谦让。那么看不起中国人，肯定朋友也没几个，不要以为自己多了不起，一山更比一山高，这个社会乃至各国需要的是合作，才能共赢。”
相向而行，还要看新加坡“有识之士”的选择
如何看待一段时间以来中新关系经历的一些摩擦和曲折，新加坡副总理张志贤近日在接受新华网书面采访时也没有回避。
“即使近邻好友之间也难免对某些议题持有不同的观点。这是因为各国大小、历史、韧性和地理位置不同。虽然如此，新中两国共同追求国家和地区的和平发展与繁荣的基本立场从未改变。我们力求打造一个和平繁荣区域的共同目标远远超越我们之间的偶尔分歧。”张志贤说。
参考消息认为，两国关系看似也已经走出了去年的低谷期，当前新加坡似乎终于弄清楚了其中的利害关系，中方一直强调相向而行，不过这都取决于新加坡的选择和作为。
“中新关系显然合作大于分歧，前提是不能挑战中国的核心利益。”南京大学国际关系研究院院长朱锋告诉参考消息网。他表示，在前段时间中新关系出现波折的背景下，今天（27日）的高层会议可以说为中新关系的方向作出了重要的注解和说明。
朱锋认为，中新关系经历了各种各样的考验，但最重要的是两国关系要不断加强合作，形成中国领导人所说的“命运共同体”。“香港海关扣押了新加坡装甲车事件，对新加坡是一个非常重要的提醒，提醒他们如何更好地处理台湾因素，类似活动要考虑到中国大陆的感受。”朱锋说。
对于中国驻新大使提出的期待新加坡“有识之士”推进中新关系平稳发展，朱锋表示，新加坡在中国问题上的认识和思考也存在多样性，有亲美的，有强调东盟立场的……但他强调，不管怎样，新加坡应继续做好中国和东盟关系的桥梁，“不是新加坡想说什么就做什么，想做什么就做什么。国家间的关系要相互体谅，相互支持，‘有识之士’指的就是要有这样一种责任，这样一种情怀。”
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