新加坡驻华大使：期待与中国一道使双边关系在2017年跃上新台阶
北京3月6日电，中国进入两会时间，国际社会高度关注。中国经济发展前景如何？中国在全球治理中发挥哪些作用？“一带一路”倡议取得了哪些成果？就国际社会关注的诸多议题，新加坡驻华大使罗家良近日接受了新华网独家专访。
新华网： 2016年中国经济增长6.7%，经济总量首次突破70万亿元, 您如何看待中国经济未来的发展趋势？中国经济发展对世界经济做出了哪些贡献？
罗家良：过去30年里，中国经济发展取得了令人瞩目的成就。2016年，虽然面临经济下行的压力，中国依然取得了6.7%的经济增长率。
几年前，中国宣布大力推进经济转型，促进国内消费、创新、创业、国有企业改革和可持续发展。我相信，中国领导人对中国经济的发展胸有成竹，我也有信心中国将会取得成功，这将让中国走上另一道快速发展的高速公路，并将惠及本地区乃至全球。
新华网：去年以来，“黑天鹅”事件层出不穷，民粹主义不断抬头，贸易保护主义愈演愈烈。您如何看待目前一些国家的“逆全球化”思潮？您认为未来全球化将如何发展？
罗家良：如果各国成为孤立主义或保护主义的拥趸，没有谁能成为赢家。新加坡和中国都受益于全球化和区域经济一体化。正如习近平主席在达沃斯世界经济论坛上的讲话中所指出的：“困扰世界的很多问题，并不是经济全球化造成的。我们要坚定不移发展全球自由贸易和投资。”
在一些国家反全球化思潮抬头的背景下，我们更应表明对经济一体化、自由贸易和投资的承诺。新加坡和中国可以通过加快中新自由贸易协定升级，核准中国 - 东盟自由贸易协定升级，并与我们的合作伙伴共同努力，使区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）取得成功，并最终打造一个亚太自由贸易区（FTAAP）。
新华网：目前，气候变化、环境保护等重大发展问题已经超越国界，需要全人类共同面对、共同参与治理。您如何评价中国在全球治理中所扮演的角色？
罗家良：新加坡欢迎中国在全球治理中发挥更大作用。新加坡是首批支持设立亚洲基础设施投资银行（简称：亚投行）的国家之一，同时新加坡也欢迎“一带一路”倡议。这些举措符合亚洲对更多更好基础设施的巨大需求。作为区域金融和商业中心,新加坡一直通过为区域基础设施项目提供金融和项目管理服务来支持亚投行和“一带一路”倡议。同时，新加坡也一直在探索同中国和其他国家在第三方国家开展大型基础设施项目的可能性。
2015年11月，习主席在对新加坡进行国事访问时，与新加坡李显龙总理共同启动了中新（重庆）战略性互联互通示范项目，旨在通过该项目推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路沿线国家的互联互通。这个以金融服务、航空、交通物流和信息通信技术为重点合作领域的项目，进展十分顺利。
去年,中国成功举办了G20杭州峰会，新加坡很荣幸应邀参加。峰会就各国如何共同努力建设一个有助于全球增长和可持续发展的创新、活力、联动、包容的世界经济提出了许多重要的意见。新加坡作为由30多个中小国家组成的“全球治理集团”（3G）的召集国，为G20成员和3G成员搭建沟通桥梁, 增进了G20的包容性和效力。
新华网：据统计，中国互联网普及率已超过50%。电子商务是互联网经济的生力军，2016年“双十一”，“天猫”单日交易额超过1207亿元。此外，以支付宝、微信为首的中国移动支付已悄然覆盖世界。您如何看待互联网经济的发展前景？在网络时代，互联网经济如何与传统经济共同发展？
罗家良：中国拥有世界上最多的互联网用户，成为世界互联网经济的龙头之一不足为奇。目前，全球有近30亿互联网用户，几乎占世界人口的一半。仅在G20经济体中，数字经济的估值就达到28.9万亿元人民币(约合4.2万亿美元)。百度、阿里巴巴和腾讯等中国互联网巨头的显著成长，都在证明互联网经济的潜力和中国企业的创新能力。
同中国一样，新加坡也已张开双臂拥抱数字经济。新加坡能为在东南亚寻找市场和商机的中国企业提供有力的跳板。2013年，联想集团在新加坡建立了全球数据分析中心；新加坡邮政正在与阿里巴巴合作，发展和巩固在东南亚和大洋洲电子商务物流业务。与此同时,新加坡企业也可以为中国的企业提供综合性的协助。许多传统经济领域的大企业也在加快相关转型来适应当前的发展需求。年轻的科技公司也在为传统产业提供利基和创新解决方案。
一些新加坡企业已与中国企业形成了战略合作伙伴关系。在新加坡国际企业发展局、新加坡凯德集团和中国优客工场的合作之下，凯德集团旗下许多商场首次成立了联合办公空间。新加坡也有越来越多的技术公司在为中国提供生物医学领域的数字解决方案。我相信,在数字经济领域，新加坡和中国企业未来将会有更多的合作机会。
新华网：中国社会各界对加快建设美丽中国充满期待。您认为新加坡有什么先进的环保技术和理念可以供中国借鉴？
罗家良：中国正在大力促进可持续发展和环境保护。鉴于中国快速的城市化进程和人民日益提高的环保意识，中国绿色产业的发展空间巨大。
在促进可持续发展领域，新加坡与中国合作密切。2007年，两国在天津启动了“中新天津生态城”项目，这是两国政府间的第二个旗舰项目。天津生态城的愿景是打造一个社会和谐、环境友好、资源高效的城市项目，成为可持续发展的典范。在短短的9年里，天津生态城已经从一片荒芜的盐碱地变成居住人数超过7万居民的低碳社区，这也是中国碳足迹最低的生态社区。新加坡也拥有成熟的水资源管理技术和经验，目前已在中国许多地方被运用。
新华网：今年，中国将举行首届“一带一路”国际合作高峰论坛。 关于此次论坛，您对“一带一路”哪些相关话题比较感兴趣？或者您认为此次论坛将会涉及到哪些话题？您如何看待这一倡议对振兴世界经济发挥的作用？
罗家良：自提出以来，“一带一路”倡议已经取得初步成果。“一带一路”有利于促进区域贸易和投资，可以加强区域基础设施建设。它也有助于加强区域间的相互了解和信任。亚洲很多地区需要更完善的基础设施建设，而“一带一路”倡议可以填补这方面的短缺。例如，新加坡和马来西亚目前正计划建设一条连接新加坡和吉隆坡的高速铁路。中国拥有很好的高铁技术。我们欢迎中国企业参与新马高铁公平、公开和透明的项目招标。
除了基础设施建设，“一带一路”还应该关注其他方面的互联互通，如金融、信息和政策的联通，这才能打造一条真正的21世纪新丝绸之路。最终，我们的目标应该是在各个国家和人民之间建立起友好、和平发展与合作的“一带一路”精神。
新华网：请您介绍一下过去一年新加坡和中国之间留学生交流（旅游业发展）的总体情况？今年新加坡将会推出哪些项目来吸引更多的中国留学生（游客）？
罗家良：新中两国间教育往来长期且稳固。这些年来，我们双方在对方国家的留学生人数呈稳步递增态势。2015年11月习主席访问新加坡时，两国签署了教育交流合作谅解备忘录。2016年是“东盟-中国教育交流年”，新中两国学子参加了很多校际交流项目，我们两国教育部还组织了“中新大学优秀本科生交流计划”和“中新优秀高中中学生交流计划”等旗舰项目。
今年的本科生交流计划，新加坡学生将于5月赴南京和昆明学习历史文化知识。中国的学子们将于7月来新加坡学习交流。高中生交流项目将分别于7月和11月在新加坡和重庆两地开展。
新加坡期待与中国继续深化双方在教育领域的合作，推进留学生交流项目，这些将极大促进双方教育事业的发展。
中国历史悠久，文化底蕴深厚，在新加坡民众心中是一个非常受欢迎的旅游目的地。与此同时，很多中国游客也因为临近的地理位置、高质量的旅游、生活和文化服务来新加坡旅游。此外，新加坡也是亚洲多元文化融合的地方。
2016年，新加坡有幸接待了286万人次的中国游客，同比增长36%。新中两国近年来一直努力增加往来与航线，并努力为两国游客提供方便。目前，新加坡飞往中国32个城市的航班每周就有330架次。新加坡正在与中国的携程、蚂蜂窝、大众点评等线上旅游服务平台和其他主要的旅行社合作，以开发更多有特色、有意思的旅游产品，来满足中国游客日益增长的不同需求。
新华网：您如何评价中新两国双边交往在过去一年取得的成就，2017年您对两国合作有哪些展望？
罗家良：新中两国间长期和独特的友谊得益于两国人民之间的密切联系和两国间务实的、多层次的交流与合作。新中两国间频繁的高层互动为双方建立了政治信任和相互尊重。 2016年9月，李显龙总理受习主席的邀请来华出席二十国集团领导人杭州峰会，并访问了重庆。李总理在这届峰会期间与习主席举行了会晤。在同一个月里，李显龙总理又在老挝万象召开的东盟峰会及其相关会议期间还会见了李克强总理。
2016年5月，中央政法委书记孟建柱前往新加坡，与张志贤副总理共同主持第三届中新社会治理高层论坛。我们相信，2017年双边高层互动将会同样频密。就在过去的一周，张志贤副总理在北京与张高丽副总理共同主持中新双边合作联委会第十三次会议。
2015年，两国建立与时俱进的全方位合作伙伴关系。自此，两国双边互惠合作在诸如城市化、金融服务、法治等多个领域保持增长势头。这不仅因为新中两国是亲密的朋友，更因为两国是“相互学习的伙伴”。在两国坚实关系的基础上，新加坡期待与中国一道使双边关系在2017年跃上新台阶。
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