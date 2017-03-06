习近平要求上海：亮明中国向世界全方位开放的鲜明态度 改革创新领先全国
上海讯，中共中央总书记、中国国家主席习近平，昨天要求上海在改革和创新方面领先全国。
习近平5日下午在参加他所在的十二届全国人大五次会议上海代表团审议时强调，解放思想，勇于担当，敢为人先，坚定践行新发展理念，深化改革开放，引领创新驱动，不断增强吸引力、创造力、竞争力，加快建成社会主义现代化国际大都市。
新华社引述习近平说，希望上海的同志们继续按照当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求，在深化自由贸易试验区改革上有新作为，在推进科技创新中心建设上有新作为，在推进社会治理创新上有新作为，在全面从严治党上有新作为。
习近平指出，中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。上海要解放思想、勇于突破、当好标杆，对照最高标准、查找短板弱项，大胆试、大胆闯、自主改，进一步彰显全面深化改革和扩大开放试验田的作用，亮明我国向世界全方位开放的鲜明态度。
习近平要求，要努力把上海自由贸易试验区建设成为开放和创新融为一体的综合改革试验区，成为服务国家“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡。
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