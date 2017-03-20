《习近平思想》在伦敦国际书展首发 超越邓小平

近日，一本描述总结习近平执政理念的新书——《习近平思想》在英国举行首发式。这是习近平治国理念首次正式以“习近平思想”来概括。
该书直指，中华民族能够走出苦难，是因为有大思想、新思想问世。大思想即是毛泽东思想、邓小平理论和习近平民族复兴战略思想。
该书作者之一的刘明福为中国国防大学教授。作者在书中称，20世纪以来的世界经历了三个大时代，20世纪上半叶的“战争与革命时代”、20世纪下半叶的“和平与发展时代”、21世纪上半叶的“改革与创新时代”。今天正处在“改革与创新”为主题的时代。
根据中国的提法，“马克思主义”、“毛泽东思想”、“邓小平理论”，呈现主义、思想、理论，三个层次。“习近平思想”显然超越了“邓小平理论”。
此外，江泽民也曾冠以“思想”，正式提法是“‘三个代表’重要思想”，比“习近平思想”稍逊一筹。而胡锦涛则是以“科学发展观”来呈现，“观”的层级显然大大低于“思想”，也低于“理论”。
中国官方媒体浙江在线刊登了这本书的书摘整理稿
习近平民族复兴战略思想
展现21世纪中华大智慧
《习近平思想》，是两位军人学者学习习近平总书记系列讲话，推出的一部系统、深刻而独特的著作。
20世纪以来的世界，经历了三个大时代，即：20世纪上半叶的“战争与革命时代”、20世纪下半叶的“和平与发展时代”、21世纪上半叶的“改革与创新时代”。今天，我们正处在“改革与创新”为主题的第三个大时代。
面对世界第三个大时代，《习近平思想》一书，深刻分析了中国共产党在新形势下治国理政面临的严峻挑战和重大机遇；科学论证了习近平时代继往开来打造第三个新中国的历史使命；系统阐述了习近平民族复兴战略思想的基本内容；深入探讨了习近平领袖魅力的经典元素。
作者提出了四个重要的新概念：
一是中国进入了“习近平时代”；
二是习近平创立了“民族复兴战略思想”；
三是习近平展现了政治家风采和“领袖魅力”。
四是习近平打造“第三个新中国”。
习近平的领袖魅力，是中国共产党执政魅力在新形势下的集中体现，是我们党、国家和民族极为宝贵的战略软实力。我们坚信，习近平民族复兴战略思想、习近平的领袖魅力，必将引领“中国号”巨轮，劈风斩浪，向着实现“两个一百年”的伟大目标，胜利前进!
习近平领袖魅力
——中国核心竞争力
时代、领袖、思想、战略、功业，这五个大概念所标志的五大元素，撑起民族一片天。
伟大的时代需要伟大的领袖，伟大的领袖通过集中群众的智慧而创造伟大的思想，伟大的思想变成改天换地的战略，伟大的战略在实践中结出丰硕的功业之成果，于是，社会就进步，历史就发展，人民就幸福。
一、时代——风云际会
我们正处在一个“大时代”。
从全球的视角来看，20世纪以来的世界，经历了三个大时代，这就是20世纪上半叶的“战争与革命的时代”；20世纪下半叶的“和平与发展的时代”；21世纪上半叶的“改革与创新的时代”。
从中国的视角来看，中国共产党人救国、立国、兴国的奋斗历程，也呈现三个标志性的历史时代，这就是以革命为主旋律、如火如荼的毛泽东时代，以经济建设为中心、腾飞发展的邓小平时代，以“中国梦”的提出为标志、在全面深化改革中创新发展的习近平时代。这是三个创造历史的时代，是三个建功立业的英雄时代。今天的中国，无论是国际方位还是国内方位，都是站在第三个大时代的起点上。
中国已经进入了一个新的伟大时代——习近平时代。这样一个时代，将是中华民族历史上又一个辉煌的时代，将是世界历史上又一个震撼的时代。
二、领袖——指点江山
大时代，需要大人物。
时势造英雄，英雄人物总是从时代风云中脱颖而出。
英雄创时代，在时代的潮头，总是挺立着指点江山、运筹帷幄的英雄。
人类历史上威武雄壮的伟大时代，无一不是大众与伟人同声合唱，时势与英雄交相辉映。
复兴中华的奋斗，需要大批的民族英雄。我们既需要特别能战斗的“战斗英雄”，也需要特别勇于指挥作战的“战役英雄”；在科技兴国、科技强军的时代，还需要能够制造“两弹一星”的“科技英雄”；而领导世界最大执政党、团结13亿中华儿女万众一心奔梦想，更需要毛泽东、邓小平、习近平这样的开一代新风、立一代功业的“战略英雄”，这是国家和民族最宝贵也最重要的“大英雄”。
三、思想——光耀乾坤
劳动创造人类，思想塑造社会，思想塑造世界。
大时代需要大思想，大思想引领大时代。
比中华五千年物质文明更有生命力的，是中华五千年灿烂文化。
没有欧洲文艺复兴的思想创造和思想传播运动，就没有西方世界的强势崛起。
中华民族近代以来能够从苦难中一步步走向辉煌，是因为有大思想、新思想闻世。从中国共产党人救国兴国的历程看，这个大思想，就是毛泽东思想，就是邓小平创立的中国特色社会主义理论，就是习近平民族复兴战略思想。
四、战略——改天换地
今天，日益进入世界舞台中心的中国，其大战略的视野和内涵，不仅是中国的国家大战略，而且是推进亚太地区安全与发展的区域大战略，还应该是放眼世界、促进世界和平与发展的大战略。也就是说，习近平时代的中国大战略，习近平民族复兴思想，要回答和解决的大的战略问题，是“一个中心、两个方面”：这就是“以中国问题为中心”，以“亚太问题”、“全球问题”为两个方面，就是要科学回答21世纪我们要努力建设一个什么样的中国，要致力建设一个什么样的亚太，要推进建设一个什么样的世界。习近平时代的中国大战略，就是这样一个三位一体的大战略。显然，这是中国五千年战略史上一个战略境界的高峰和战略创新的高潮。实现伟大复兴的中国梦，我们必须建设一个强大的“战略中国”。
大时代需要有力应对时代挑战、有效破解时代难题的大战略。习近平民族复兴大战略，适应了我们这个伟大时代的需要，创造了国家和民族的战略优势。它是蓝图，为祖国描绘了光辉的未来；它是旗帜，为我们指引了前进的方向；它是号角，激励13亿中华儿女攻坚克难、拼搏奋进。
五、功业——波澜壮阔
大人物、大思想、大战略、都是为大功业服务的，是为大目标服务的，没有大功业的大思想，变不成大功业的大战略，只能是战略空谈。
中国共产党为中华民族建功立业的创业史，集中表现为四场大革命：第一场大革命是毛泽东领导的新民主主义革命，第二场大革命是毛泽东领导的社会主义革命和社会主义建设，第三场大革命是邓小平领导的改革开放新的伟大革命；党的十八大以后由习近平领导的第四场大革命——以奋斗“两个一百年”、实现中华民族伟大复兴的中国梦为目标。这第四场大革命将用30多年的时间来进行，到2049年新中国建国一百年时胜利完成。
六、江山——如此多娇
大时代、大人物、大思想、大战略、大功业，是一个链条和体系， 其中的核心和关键，是具有大智大勇、开拓前进的领袖人物。
建设创新型国家，需要创新型政治家。当今世界，综合国力的竞争日趋激烈，政治家的领导力和创新力，是一个国家的核心竞争力。一个没有杰出政治家的国家，难以有声有色立于世界民族之林；一个缺乏大政治家的大国，难以在全球出类拔萃。
习近平治国理政，习近平兴国追梦，所表现的强烈的理想主义，求真务实的现实主义，敢于攻坚国内矛盾、勇于国际竞争和全球博弈的英雄主义，使他成为继毛泽东、邓小平之后深受中国人民喜爱和拥戴的“大人物”，这是中华民族充满希望的一个表现，这是中国共产党执政成功的一个标志，这是新中国走向新的辉煌的一个象征，是国家和民族之幸，是广大人民之福。当今中国的“大人物”与广大“小人物”情感相通，当今中华儿女与自己的领袖同舟共济，“中国号”舵手勇立潮头，13亿水手中流击水。中国的习近平时代，必将是卓立全球之时代。
还是伟大领袖毛泽东主席在《沁园春·雪》一词中说得好：
“江山如此多娇，引无数英雄竟折腰”；
“俱往矣，数风流人物，还看今朝!”
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