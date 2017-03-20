朝鲜称成功试验新型火箭发动机 外媒：洲际导弹研发工作收尾

外媒称，朝鲜官方媒体19日说，朝鲜试验了一款新型大功率火箭发动机，朝鲜领导人金正恩赞扬这次成功试验是该国火箭工业的一次“新生”。
据法新社3月19日报道，这次试验显然是故意选在美国国务卿蒂勒森18日开始访华期间进行的。蒂勒森在北京警告说，该地区的紧张局势已经达到“危险程度”。
朝中社说，金正恩亲临现场指导试验，并“强调全世界很快就会目睹（朝鲜）今天所取得的伟大胜利具有何等重大意义”，暗示朝鲜可以用这款新型发动机发射火箭，将卫星送入轨道。
火箭发动机容易改用于发射导弹。
观察家说，平壤的太空计划其实是武器试验的遮羞布。
朝中社报道说：“新型大推力发动机的研制完成有助于巩固科技基础，与外太空开发领域的世界顶级卫星运载能力相等。”
“领导人（金正恩）指出，这次试验取得的成功宣告独立自主的火箭工业迎来一次新生，是具有历史意义的伟大事件。”
报道称，朝鲜上一次进行大功率火箭发动机地面试验是在去年9月，金正恩也到场指导。
韩联社3月19日援引朝中社的报道称，朝鲜劳动党委员长金正恩18日参观了新型大功率火箭发动机地面点火试验。
据报道，金正恩在接到新型大功率火箭发动机研制情况的报告后，亲临西海卫星发射场了解发动机的技术特点和地面点火试验的相关准备情况，并进行现场指导。报道称，金正恩对此次试验的结果表示满意。
金正恩表示，试验获得圆满成功对朝鲜火箭事业的发展作出了重大贡献。新型大功率火箭发动机的成功研发足以证明朝鲜太空科技水平能与世界科技强国相比。
报道称，就朝鲜劳动党委员长金正恩18日参观新型大功率火箭发动机地面点火试验，有分析认为，朝鲜的洲际弹道导弹研发工作已进入收尾阶段。
19日，《劳动新闻》还刊登了发动机燃烧试验的相关图片，图片中的发动机和试验设备与去年9月20日朝鲜公开的卫星运载火箭新型大功率发动机地面点火试验时所用设备相似。当时，朝方曾主张发动机的推进力为80吨，燃烧时间为200秒。据专家预测，若朝鲜将4个80吨力的发动机捆绑在一起研制洲际弹道导弹一级助推器，飞行距离可达美国本土。
《劳动新闻》当天公开的图片中，发动机火柱旁还有两个小火柱。据推测，朝鲜在发动机试验中装载了辅助发动机。
这是朝鲜今年以来首次进行洲际弹道导弹发动机试验。专家认为，朝鲜有可能同时研发使用液体燃料和固体燃料的两种洲际弹道导弹发动机。据分析，朝鲜去年9月进行试验时曾使用液体燃料。而当天朝中社报道证实此次使用了涡轮泵装置，暗示此次试验同样使用了液体燃料。朝鲜上月12日试射“北极星”-2型中远程弹道导弹时曾使用固体燃料。
此外，有观点预测，鉴于朝鲜加快洲际弹道导弹发动机研发步伐，朝鲜洲际弹道导弹试射在即。韩美军方认为，下月15日金日成诞辰105周年和25日人民军建军85周年之际，朝鲜或发起挑衅，其中包括发射洲际弹道导弹等。
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