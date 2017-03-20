印度四年来首从中国进口汽柴油 印媒：着眼燃料来源多渠道

印媒称，由于作为世界第三大石油消费国的印度着眼于实现燃料来源多渠道化，印度可能首次从中国进口了汽油和柴油。
据印度《德干先驱报》网站3月15日报道，传统上，新加坡和阿联酋一直是印度最大的汽油和柴油来源国。
印度石油部长达门德拉·普拉丹说：“虽然国内汽油和柴油的总产量超过了消费量，但由于对产品有具体要求，一些汽油和柴油还需要进口。”
他说，之前的4年里，印度没有从中国进口过任何汽油或柴油。
在本财年的前9个月、即2016年4月至12月，印度共生产2710万吨汽油，而汽油的消费量为1796万吨。柴油的产量为7655万吨，而消费量为5724万吨。
普拉丹表示，去年4月到12月，印度进口了82万吨柴油和47.6万吨汽油。
此外，还有一些炼油厂如位于古吉拉特邦的信实工业公司的炼油厂，其生产的大部分燃料只在海外市场销售。
普拉丹说，在本财年的前9个月，阿联酋超过新加坡成为印度最大的汽油供应国，共向印度提供了24.3万吨汽油。新加坡提供了16.9万吨汽油。阿联酋也是印度最大的柴油供应国，提供柴油38万吨。
印度具备加工原油的能力，其产量超过需求量，精炼能力达2.301亿吨，而2015至2016财年的总需求为1.847亿吨。不过，为了满足对原油的需求，印度80%的原油依靠进口。
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