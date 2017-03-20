日媒称中国二维码技术依赖日本

日媒近日报道称，中国一些软硬件技术目前仍需依赖国外进口，微信、支付宝等使用的二维码技术就依赖日本的“QR码”。有分析称，中国依靠源自外国的信息识别码在安全保障上存在危险，但中国信息消费联盟理事长项立刚则表示，不掌握二维码核心技术，对中国企业和消费者来说不是大问题。
据《日本经济新闻》报道，QR码属于二维码的一种，是日本汽车零部件厂商为了区分零部件、轻松进行追踪而开发的，能快速读取信息。QR码1994年由日本Denso Wave公司发明。根据Denso Wave公司的网站资料，QR码是属于开放式的标准，QR码的规格公开，而由Denso Wave公司持有的专利权益，则不会被执行。
资料显示，目前中国广泛应用的就是这种研制于1994年的QR码，由于当时国内没有自主知识产权的二维码技术，QR码在2000年成为中国国家标准，并广泛应用于政务系统、智能制造、金融支付、电子商务等领域。QR码随着智能手机的普及，不仅是在日本，还渗透到台湾、中国大陆和印度。
二维码与普通老百姓生活息息相关，其存在的安全漏洞也引发担忧。针对二维码暴露出来的一些安全问题，项立刚表示，二维码在诞生之初就存在缺陷，例如，编码方式和加密方式不够，容易被更换等。但项立刚认为，二维码存在的漏洞和其在哪个国家出现没有关系。二维码发明者只是发明了一个办法和一个原则，但他不能发明每一次编码，“有人认为技术不是中国发明的就不安全，我个人认为没有那么严重”。
据报道，目前中国也在开发汉信码、GM二维码和CM码等自主条码，但尚未普及。项立刚表示，中国目前想要研发这种技术难度不大，但很重要的问题是推广。因为想要推广新的二维码技术，就要让用户在手机中装载可以读取这种编码的软件，这相对来说比较麻烦。
项立刚认为，二维码已经是一种成熟的技术，没必要再投入去发展类似的技术，但技术是不断更新发展的，中国可以研发超越二维码的新技术。（环球时报）
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