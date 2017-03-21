中国一托养所“49天内死20人”，网友：难道是刑场吗？

近日，一个15岁自闭症少年雷文锋死于托养中心的新闻引发网友热议。
死亡的自闭症少年，智力发育迟缓，3年前跟打工的父亲到深圳生活。
2016年8月8日清晨，他离家走失。2016年10月19日，雷文锋被辗转送到广东韶关新丰县练溪托养中心。2016年12月3日，雷文锋在托养中心死亡，12月14日，当父亲再看到他时，他已是一具瘦小的尸体。大概没有比这更残酷，也更匪夷所思的一幕了。
即便当地政府随后回应称，已严厉查处该托养中心，对该托养中心负责经营管理的四名主要责任人采取强制措施。
而当地民政部门已于3月2日正式取缔该托养中心，对现有733名托养对象进行了妥善安置。
然而，所有的这些做法依旧遮掩不住关于少年雷文峰之死的种种疑点。
比如，关于雷文锋之死，托养中心出具了两份不同的死亡记录；而在走失期间，雷文峰有多次机会可以找到家人，但都被忽略：他向警察说出了自己和父母的名字，却没有被通过户籍系统查证；他和父亲的血样都被采集，却没有被公安机关对比；他的父亲却一直在全国系统内苦苦查询、等待，救助站没有把他的信息录入全国救助管理信息系统；期间，雷文锋的名字被写为“无名氏”，年龄也被错估了9岁，被当作成年人……
而按照规定，托养对象人均建筑面积不小于25㎡，人均居住面积不小于4㎡，未成年人不得和成年人混合托养。但在练溪托养中心，一切都被熟视无睹。
令人匪夷所思的还不止这些。据当地殡仪馆的记录，今年1月1日到2月18日，事发的新丰县练溪托养中心，49天内送来死者高达20人。而从2011年截至今年3月，该托养中心6年内死亡近百人。
这让人不得不愤怒，一个好生生的民政救助系统怎么就成了“刑场”？一个小小的托养中心背后到底牵扯着哪些利益集团？
有媒体调查发现，这家托养中心的财政大权曾经掌握在新丰县民政局一位主要领导的侄子手中，六年来，练溪托养中心业务范围逐年扩大，在广州、深圳、东莞、惠州等地中标，获得当地救助站的流浪乞讨人员临时安置服务项目。
同时，另据知情人爆料，从2015年开始，这家托养中心每年盈利就达到一两百万，这只是冰山一角。媒体的更深入地调查发现，此中心存在未按期参加年检、内部管理混乱等问题。
而就是这样一个“不具备托养条件”（官方说法）的托养中心，不断中标，在地方政府的监管下存续了六年。
在这么多条非正常死亡的人命面前，负有监管之责的地方官员应该承担什么责任？
而一个让人心灰意冷的现实是：事发之初，当地政府网站否认媒体调查发现的“该托养中心今年存在“多人死亡”的事实。而最早曝光此事的公众号在发文《16岁自闭儿子深圳失踪，118天后死于韶关新丰福利院》不久后，就“因违规无法查看”，该公号负责人之后也发文披露，因为文章，自己“被两次请去喝咖啡”。
可想而知，曝光此事件，竟然引来“喝咖啡”的待遇，惹到了哪些人、刺痛了哪些权力者，才至于让他们如此紧张，采取非常手段。
丑闻爆发后，地方政府部门首先想到的是如何掩饰，并不惜押上自身全部的公信力为之背书，直到谎言被揭穿。
被媒体揭开黑幕后，再去登陆新丰县政府网站，已经看不到否认“多人死亡”的信息，取而代之的是《韶关市严厉查处新丰县练溪托养中心》。事发之初，地方官方首要的应对之策仍然是捂盖子。事败之后，地方政府又摇身一变，成为秉公执法者。
天下竟有这般便宜事好做？纳税人的钱粮都养肥了哪些人的腰包？
不只是自闭症少年雷文锋，还有那些在“托养中心”死去的人，到底在里面经历了什么？我们能得知最后的真相吗？
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